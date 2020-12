DIRECT. Covid-19 : le laboratoire chinois Sinopharm annonce que son vaccin est efficace à 79%

Ce qu'il faut savoir

Le laboratoire chinois Sinopharm, a annoncé, mercredi 30 décembre, que l'un de ses vaccins contre le Covid-19 est efficace à 79%. Il s'agit d'un chiffre inférieur à ceux revendiqués par ses concurrents américains Pfizer (95%) et Moderna (94,1%). Sinopharm est le premier pharmacien chinois à communiquer des chiffres concernant l'efficacité d'un vaccin en préparation. Plus d'un million de personnes ont été vaccinées en Chine, alors que les vaccins utilisés n'ont pas encore été formellement validés. Suivez notre direct.

Vers un couvre-feu avancé dans 20 départements. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un possible couvre-feu avancé à 18 heures dans certaines métropoles et départements, à partir du 2 janvier. Vingt départements dans le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le département des Alpes-Maritimes, pourraient être concernés. La liste définitive sera connue vendredi.

Un révéillon sous surveillance. Plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la soirée et la nuit du 31 décembre pour faire respecter le couvre-feu, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans une note aux forces de l'ordre. Des arrêtés pourront être pris pour interdire la vente de combustibles et d'alcool.

Le Conseil scientifique craint une "reprise incontrôlée de l'épidémie" en janvier. Ce risque est "probable", à cause du "surcroît de contaminations" provoqué par les fêtes de fin d'année, avertit dans son dernier avis le Conseil scientifique, remis au gouvernement le 23 décembre, et rendu public mardi soir. Plus de 11 000 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en France dans les dernières