DIRECT. Covid-19 : le couvre-feu "fonctionne très bien", assure le directeur général de la santé Jérôme Salomon

• #COVID_19 Au premier jour du confinement localisé sur le littoral des Alpes-Maritimes et dans la métropole de Dunkerque, Jean Castex a réclamé davantage de contrôles et de mesures préfectorales dans les 20 départements sous "surveillance renforcée". A Toulouse, les quais de la Garonne seront désormais fermés.

• #COVID_19 La rentrée scolaire prévue lundi prochain a été reportée d'au moins une semaine à Chambourcy, dans les Yvelines, après la détection de 13 cas du variant identifié en Afrique du Sud. Une opération de dépistage est organisée tout le week-end pour mesurer l'ampleur des contaminations.

• #BONDY Deux hommes de 17 et 27 ans ont été placés en garde à vue au lendemain de la mort d'un adolescent de 15 ans par arme à feu en Seine-Saint-Denis. Selon le parquet, un différend d'origine inconnue opposait la victime et ses agresseurs présumés depuis près d'un an.

• Le perchiste Renaud Lavillenie a signé la troisième meilleure performance de sa carrière et la deuxième meilleure performance mondiale de l'année, dans le Puy-de-Dôme, en franchissant une barre à 6,06 mètres. Le champion olympique 2012 n'avait pas sauté aussi haut depuis plus de six ans.

