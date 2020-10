DIRECT. Covid-19 : le couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles en vigueur ce soir dès minuit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le Progrès titre sur la dernière nuit de liberté, avec en photo des gens en terrasse qui profitaient hier soir de la dernière occasion de flâner dehors au-delà de 21 heures.







: L'entrée en vigueur du couvre-feu ce soir à minuit en Ile-de-France et dans huit métropoles fait la une de nombreux quotidiens ce matin. Le Parisien vous propose un guide pour "vivre avec" le mieux possible.





: On commence pas un nouveau point sur l'actualité :



C'était la dernière soirée avant l'entrée en vigueur du couvre-feu en Ile-de-France et huit métropoles ce soir à minuit. Plus de 30 000 cas positifs ont été détectés en 24 heures, un décompte inédit. Le nombre de personnes hospitalisées et placées en réanimation continue également d'augmenter.



Lors d'un curieux duel télévisé à distance, Donald Trump et Joe Biden ont affiché hier soir, sur deux chaînes différentes, leurs styles radicalement opposés et leurs profonds désaccords sur la gestion de l'épidémie du coronavirus, à 19 jours de l'élection présidentielle américaine.



Angela Merkel a appelé hier soir à Bruxelles à des compromis de part et d'autre pour débloquer les négociations commerciales post-Brexit entre Londres et l'UE, avant une prise de position du Premier ministre britannique Boris Johnson attendue aujourd'hui.



• Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret, a confirmé "l'implication" du tueur en série dans la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, a indiqué l'avocat du père de la fillette à l'issue d'une reconstitution de six heures hier à Guermantes, en Seine-et-Marne.