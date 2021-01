DIRECT. Covid-19 : le couvre-feu à 18 heures étendu à tout l'Hexagone à partir de ce samedi

Bonsoir @Manou et merci pour votre commentaire. Je préfère vous prévenir, vous avez affaire à un véritable fan de la musique des Stones ! Je suis d'accord avec vous concernant la beauté de Sister Morphine chantée par Marianne Faithfull mais je trouve que la version parue sur Sticky Fingers est toute aussi belle. Ce morceau était peut-être un retour d'ascenseur puisque ce sont Jagger et Richards qui ont écrit As Tears Go By, avant de l'offrir à Marianne Faithfull et qu'elle en fasse un tube !