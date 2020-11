DIRECT. Covid-19 : le Conseil de défense sur l'épidémie se réunit une nouvelle fois mercredi matin

#COVID_19 Quatre cadres sur dix ont alterné télétravail et activité en présentiel dans les premiers jours du reconfinement, et près d'un tiers des cadres ont télétravaillé à 100%, selon un sondage de Cadremploi réalisé du 6 au 9 novembre. Les deux tiers disent gagner grâce au télétravail en efficacité, en productivité et en concentration, mais la moitié se plaignent d'un impact négatif sur leur posture, l'activité physique et la déconnexion. #CONFINEMENT