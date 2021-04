DIRECT. Covid-19 : la ministre du Travail souhaite "un accès prioritaire" à la vaccination pour les éboueurs et les conducteurs de bus de plus de 55 ans

Ce qu'il faut savoir

"Il est important de donner aux professions les plus exposées un accès prioritaire à la vaccination" contre le Covid-19, a estimé Elisabeth Borne, lundi 19 avril. Alors que des créneaux "dédiés" sont disponibles depuis ce week-end pour certains professionnels de plus de 55 ans, comme les enseignants ou les policiers, la ministre du Travail souhaite que cette liste soit étendue aux travailleurs de "la deuxième ligne". "Les éboueurs ou les conducteurs de bus sont des professions pour lesquelles je souhaite qu'il puisse y avoir un accès prioritaire à la vaccination", a-t-elle plaidé sur France Inter. La ministre du Travail s'entretiendra demain avec les organisations syndicales et patronales pour évoquer les métiers "qui peuvent être concernés". Suivez notre direct.

L'application TousAntiCovid va certifier tests et vaccination. L'application mobile permettra bientôt de stocker le résultat d'un test (négatif ou positif) du Covid-19 sous format numérique et, à terme, une attestation "certifiée" de vaccination. Cette nouvelle fonctionnalité, nommée TousAntiCovid-Carnet, doit être présentée lundi, et son expérimentation débutera dans les prochains jours, a annoncé dimanche le gouvernement.

Près de 5 900 malades en soins critiques. Hier, on comptait 5 893 malades du Covid-19 dans les services de soins critiques en France, qui rassemblent la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue. Au total, 30 789 patients sont actuellement hospitalisés.

Des assouplissements chez nos voisins européens. La Suisse rouvre lundi les terrasses des restaurants, les cinémas ou encore les salles de sport, même si le gouvernement fédéral reconnaît que "la situation épidémiologique reste fragile et s'est même détériorée ces dernières semaines". En Belgique, les écoliers retournent en classe et les voyages non-essentiels hors des frontières sont de nouveau autorisés.