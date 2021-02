DIRECT. Covid-19 : la situation reste fragile au premier jour des vacances en France, avec plus de 22 000 nouveaux cas en 24 heures

Ce qu'il faut savoir

Une pression hospitalière qui reste élevée, une progression de variants plus contagieux qui se poursuit... La situation épidémiologique reste fragile en France, samedi 6 février, au premier jour des vacances scolaires pour la zone A. Plus de 22 000 nouveaux cas de contaminations au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, et la situation reste tendue sur le front des hôpitaux, avec 27 572 patients toujours soignés, selon les données de Santé publique France publiées vendredi soir.

L'épidémie "mal contrôlée par les mesures actuelles". La situation dans les hôpitaux parisiens est de plus en plus tendue, a prévenu vendredi le directeur médical de crise de l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris), Bruno Riou. Ce dernier juge que l'épidémie est "mal contrôlée par les mesures actuelles" et se traduit par une "augmentation lente mais régulière des contaminations et de ces conséquences, hospitalisations, admissions en réanimation". Pour lui, la situation est "terrorisante" et "nous allons vivre des moments très difficiles dans les semaines qui viennent".

La diffusion des variants du virus progresse. La part des cas suspectés d'être des variants (anglais, sud-africain ou brésilien) s'élevait à 14% de tous les cas détectés en France au 27 janvier, avec un taux proche de 20% en Ile-de-France, selon des résultats encore préliminaires rendus publics jeudi. Au 7-8 janvier, la proportion du variant dit britannique avait été mesurée à 3,3% des cas positifs.

Le vaccin AstraZeneca disponible dès samedi en France. Au total, 273 600 doses du vaccin AstraZeneca seront réparties dès samedi entre 117 établissements en France, dont 7 à l'Outre-mer, selon la direction générale de la Santé. Une deuxième livraison de 304 800 doses aura lieu la semaine prochaine. L'arrivée de ce vaccin, que la Haute Autorité de santé recommande d'administrer en priorité au personnel soignant et aux personnes de 50 à 65 ans, doit permettre d'accélérer la campagne de vaccination. Pour le gouvernement, il s'agit d'atteindre l'objectif de 4 millions de personnes ayant reçu au moins une première injection d'ici fin février.