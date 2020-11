DIRECT. Covid-19 : la Haute Autorité de santé présente ses recommandations pour la stratégie de vaccination

Ce qu'il faut savoir

Qui vacciner en priorité ? La Haute Autorité de santé (HAS) présente, à partir de 9 heures, lundi 30 novembre, ses recommandations pour la stratégie vaccinale de la France, nouvelle étape pour tenter de mettre fin à la pandémie de Covid-19. Ces recommandations devraient d'abord concerner les professionnels de santé et médico-social au contact direct des malades et ceux les plus à risque de faire des formes graves de la maladie, comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Suivez notre direct.

Convaincre les Français. Ils sont seulement 41% à avoir l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19, d'après un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, publié dimanche et réalisé sur un échantillon de 1 013 personnes. Non obligatoire, la vaccination s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du gouvernement "tester, alerter, protéger (et) soigner". Les professionnels de santé libéraux espèrent se voir confier la responsabilité de l'organisation de la vaccination au niveau local, en lien avec les collectivités territoriales.

Une flambée de cas attendue après Thanksgiving. Les Etats-Unis s'apprêtent à subir les conséquences d'un Thanksgiving marqué par les déplacements de millions d'Américains à travers le pays, qui devrait conduire à une flambée des cas de Covid-19, alors que le pays connaît déjà un pic d'hospitalisations. Après un week-end de célébrations familiales aux Etats-Unis, "nous pourrions voir une nouvelle flambée s'ajouter à la flambée" actuelle des nouvelles contaminations au coronavirus, a prévenu dimanche le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci.

Les frontières du Canada fermées jusqu'au 21 janvier. Le Canada a annoncé dimanche une nouvelle prolongation, jusqu'au 21 janvier 2021, de la fermeture de ses frontières aux étrangers dont la présence n'est pas jugée essentielle. Depuis mars, les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient Canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d'éviter la propagation du coronavirus. De son côté, la frontière du Canada avec les Etats-Unis reste fermée jusqu'au 21 décembre, dans le cadre d'un accord bilatéral séparé avec Washington. Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels.