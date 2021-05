DIRECT. Covid-19 : la Guyane entame un semi-confinement de 17 jours

Ce qu'il faut savoir

Pas de retour à la vie normale en Guyane. Le territoire ultramarin entame, vendredi 14 mai, un semi-confinement de 17 jours jusqu'au 30 mai inclus en raison de la dégradation de sa situation sanitaire face au Covid-19, avec un taux d'incidence à 346 cas pour 100 000 habitants, une pression hospitalière forte et la présence préoccupante du variant détecté au Brésil. Les bars, les restaurants et les lieux culturels vont ainsi fermer, alors que les déplacements sont de nouveau soumis à une attestation, à une limitation de temps (une heure) et de distance (10 kilomètres). Suivez notre direct.

La baisse en réanimation se poursuit. En France (territoires ultramarins compris), le nombre de patients gravement atteints du Covid-19 a continué de baisser, jeudi, avec 4 442 malades dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 4 583 mercredi et 5 231 il y a une semaine, selon les données de Santé publique France. Le nombre total d'hospitalisations est lui aussi en recul, avec 23 656 patients recensés jeudi contre 24 254 mercredi et 26 985 il y a une semaine.

La pression hospitalière "demeure forte". Santé publique France, qui confirme la tendance au recul de l'épidémie, rappelle toutefois que la circulation du virus reste "toujours soutenue" sur le territoire et appelle à "la plus grande vigilance dans les prochaines semaines".

Les Américains vaccinés peuvent abandonner le masque. Les Américains ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter de masque en intérieur, sauf lorsqu'ils sont dans des transports ainsi que dans les aéroports et les gares, ont déclaré les autorités sanitaires, jeudi.

La Grèce se rouvre aux touristes. Le pays lance sa saison touristique vendredi avec le retour de la liberté de circulation au bout de sept mois de confinement. Avec une seule condition pour y voyager : être vacciné ou présenter un test Covid négatif à l'entrée en Grèce. "Nous laissons derrière nous les nuages noirs de la peur et de l'insécurité", a proclamé le ministre grec du Tourisme, Harry Theocharis, jeudi.