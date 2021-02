DIRECT. Covid-19 : l'épidémie est "mal contrôlée par les mesures actuelles", estime l'AP-HP

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le commissaire de police de Carpentras (Vaucluse), qui avait été contrôlé au comptoir d'un restaurant, est muté d'office au commissariat de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, rapporte France Bleu Vaucluse, confirmant une information de BFMTV. Le fonctionnaire de police et un magistrat sont soupçonnés d'avoir consommé des boissons au comptoir de ce restaurant, le 30 janvier. L'établissement était ouvert, en dépit des mesures prises par le gouvernement.

: Bonjour @Gaspard et @Parisien désespéré. Il va falloir encore vous armer de patience. Quelque "500 000 rendez-vous" pour des injections fin février "seront ouverts à compter de demain" [vendredi 5 février] et "1,2 million de rendez-vous" pour le mois de mars "seront ouverts dès le milieu de la semaine prochaine", a bien promis Jean Castex, sans mentionner aucune distinction territoriale.



Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, car les rendez-vous sont déjà saturés, comme le démontre ma collègue de la chaîne franceinfo :









: Bonjour FI et merci pour votre travailJ’espère que cette fois ci ma question trouvera réponseLors de sa conférence de presse hier M. Castex a annoncé 500000 nouveaux RV à partir d’aujourd’hui Sur santé.fr pour Paris aucun RV disponible!!!! J’ai 87 ans et j’essaie depuis ce matin 7 h

: Bonjour ! Savez-vous si les nouveaux créneaux de vaccination annoncés par Castex hier concernent l'ensemble des régions ? Car dans le Nord, toujours pas de créneau dispo pour l'instant... Merci d'avance et bravo pour votre travail ! 😊

: "Depuis l'été, notre pays court après l'épidémie au lieu d'anticiper."





Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS, fait le point pour The Conversation sur la dynamique de l’épidémie de Covid-19 et sur la stratégie française, ainsi que sur les implications de l'émergence de variants plus transmissibles. "Si le variant britannique a une transmission d’environ 50 % supérieure à la moyenne, on s’attend à ce qu’il cause la majorité des infections dans notre pays vers la fin du mois de février", indique-t-il.

: Peut-être que vous êtes justement en train de préparer vos vacances d'hiver. Peut-on se déplacer partout en France ? Ai-je le droit de partir à l'étranger ? Pourrai-je faire rembourser mon billet ou ma location ? Où puis-je me faire tester en cas de doute ? Voici les réponses à ces quatre questions.

: La Grande-Motte, station balnéaire de l'Hérault, mise sur les réservations au dernier moment des vacanciers rassurés par l'absence de confinement.











: Anxiété, insomnies, difficultés à se concentrer, à organiser sa vie, à se projeter... Si ces symptômes ne sont pas propres à la période que nous traversons, ils peuvent être accentués par cette crise sanitaire. Qu'est-ce que ce syndrome apparu avec le Covid-19 (et comment l'éviter) ? Explications et pistes de solutions.

: Face aux règles sanitaires (les confinements, les couvre-feux ou encore les septaines qui creusent un peu plus l'éloignement des territoires), les députés ultramarins ont dû s'adapter pour continuer leur travail législatif loin de l'hémicycle de l'Assemblée. La 1ère vous explique comment la crise sanitaire perturbe le travail des députés ultramarins.

: Voici un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité à 14 heures :



"L'heure n'est pas au relâchement de nos efforts." Jean Castex a rappelé hier que la situation sanitaire était encore très incertaine. Alors que les vacances de février débutent ce soir, de nombreux Français envisagent de partir en vacances. Mais, avant de faire ses valises, quelques questions se posent.





#TONY Une peine de 30 ans de réclusion criminelle a été requise devant les assises de la Marne contre le beau-père du petit Tony, mort en 2016 sous ses coups, et une peine de cinq ans dont un avec sursis contre sa mère.





En raison des crues importantes, 11 départements restent placés en alerte orange, indique Météo France. Jean Castex est attendu à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, qui a toujours les pieds dans l'eau après une crue qui a culminé à 10,20 m.





Angela Merkel et Emmanuel Macron doivent aborder dans l'après-midi les grands sujets de défense, notamment industriels, ainsi que la relation transatlantique lors d'un conseil franco-allemand, le premier depuis l'entrée en fonction de Joe Biden aux Etats-Unis.

: Alors que le préfet a annoncé le confinement de Mayotte à cause de l'explosion du nombre de contaminations au Covid-19, le centre hospitalier de l'archipel, saturé, peine à suivre. "On n'a pas assez de moyens pour faire face", explique à franceinfo Dhoifiri Darmi, le secrétaire général FO de l’hôpital, qui a vu le nombre d'admissions à l’hôpital exploser.



: Aux Pays-Bas, des manifestations ont lieu pour protester contre le couvre-feu. Une vidéo montrant un grand rassemblement a été particulièrement partagée par les covido-sceptiques. Le problème : elle ne se déroule pas du tout aux Pays-Bas et ne concerne pas les mesures sanitaires, révèle Arte.





: Voici les contenus à ne pas rater aujourd'hui sur franceinfo.fr :



• De l'Alsace à l'Ardèche, notre journaliste Catherine Fournier retrace l'itinéraire de Gabriel Fortin, ingénieur au chômage poursuivi pour assassinats.



Peut-on affirmer, comme l'astrophysicien Avi Loeb, qu'Oumuamua est "le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre" ? Benoît Zagdoun démêle le vrai du faux de cette théorie qui va à l'encontre du consensus scientifique.



Le vaccin de la société franco-autrichienne Valneva est développé à Nantes, mais sera livré en priorité aux Britanniques. Pourquoi ? Vous le saurez en lisant cet article.

: Les Victoires de la musique se dérouleront le 12 février à la Seine Musicale (Paris)... sans public. C'est une décision de la préfecture des Hauts-de-Seine. "Nous allons axer notre soirée sur le live, pour soutenir ce secteur", a réagi le directeur général de l'événement, Jean-Yves de Linarès.

: Il est midi, voici un résumé de l'actualité de ce vendredi :



Le chef de la diplomatie européenne a signifié à Moscou que les relations avec la Russie étaient au "plus bas" du fait de l'emprisonnement d'Alexeï Navalny. Le détracteur numéro un du Kremlin est de nouveau au tribunal aujourd'hui, poursuivi pour "diffamation".



: "C'est un pari qui a été fait. On est au bord du précipice. Est-ce qu'on tombe dans le précipice ? Pour l'instant, on est en équilibre sur une crête."



Karine Lacombe réagissait ce matin sur France Inter à la décision du gouvernement de ne pas reconfiner les Français pour le moment.



: Lassitude, inquiétude, stress… Les effets de la pandémie sur la santé mentale sont nombreux. De nombreuses études sont en cours pour évaluer l'impact des mesures sanitaires, notamment, rapporte Courrier International. "Les scientifiques espèrent qu’ils pourront utiliser la masse de données collectées actuellement (...) afin d’évaluer l’impact de certaines mesures [de restriction] sur le bien-être de la population, ce qui permettrait de mieux préparer la gestion des futures pandémies."

: Il devrait arriver en France dès samedi. Le vaccin d'AstraZeneca, le troisième à être autorisé dans le pays pour lutter contre le Covid-19, sera affecté aux établissements de santé. Deux chercheurs de l'université d'Oxford (Royaume-Uni) ayant participé à son développement en expliquent la genèse.

: "Parmi les actifs qui peuvent facilement télétravailler, on a seulement 64% qui le font. (...) C’est 2,5 millions de salariés qui pourraient télétravailler qui ne le font pas."



Alors que le Premier ministre a demandé à toutes les entreprises de généraliser le télétravail dès que c’est possible, la ministre du Travail a déploré un ralentissement du recours au travail à distance, sur France Bleu Paris.



: Dans les prisons, il y a "123 cas positifs" au Covid-19, "ce qui représente "0,2% de la population détenue", a déclaré ce matin le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Il a par ailleurs indiqué que "43 détenus ont été vaccinés" sur les 204 personnes âgées de plus de 75 ans que comptent les prisons françaises. "Ils sont logés à la même enseigne que nos concitoyens."

: "Le télétravail s’érode, alors il faut se ressaisir", a enjoint ce matin sur franceinfo François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Alors que Jean Castex a appelé les entreprises à avoir recours au télétravail "partout où c'est possible", il a indiqué qu'il allait "écrire à l'ensemble [des adhérents de la CPME] pour effectivement leur dire (...) que c'est l'intérêt de tous pour éviter le reconfinement", a annoncé François Asselin.

: Le bilan en Allemagne dépasse les 60 000 morts. L'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses fait un point sur l'épidémie outre-Rhin. Le nombre de cas confirmés de contamination a grimpé à 2 264 909, soit 12 908 cas de plus qu'hier.

: Et de deux. Après le Danemark, la Suède a annoncé à son tour qu'elle allait développer des "passeports vaccinaux" électroniques pour faciliter les voyages à l'étranger pendant l'épidémie. Il s'agit aussi, potentiellement, d'un document permettant d'accéder à des évènements sportifs ou culturels – voire même les restaurants, dans le cas danois. On vous en dit plus.

: Depuis la rentrée de septembre, les élèves reprennent des habitudes que les six mois précédents avaient estompées. Mais les professionnels de l'enfance constatent les dégâts de la crise sanitaire. Moins concentrés, plus bagarreurs et soucieux… Ils témoignent auprès de notre journaliste Marianne Chenou.







: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Plus d'une centaine d'économistes lancent ce matin un appel à annuler les dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne (BCE) pour faciliter la "reconstruction écologique et sociale" après la pandémie. Franceinfo a interrogé l'une d'entre eux.





En raison des crues importantes, 12 départements restent placés en alerte orange ce matin, indique Météo France. La vigilance rouge a été levée hier soir pour le Lot-et-Garonne.







Pas de nouvelles mesures, mais prudence. A la veille de la période des vacances scolaires, Jean Castex et plusieurs ministres ont renouvelé hier soir leur appel à la vigilance, sur fond de progression des variants plus contagieux du Covid-19. Voici ce qu'il faut retenir de leur conférence de presse.

: Un futur vaccin qui file à l'anglaise ? La société franco-autrichienne de biotechnologie Valneva, basée à Saint-Herblain, près de Nantes, a en effet développé un candidat-vaccin contre le Covid-19 qui sera d'abord livré au Royaume-Uni. Pourquoi ? Que sait-on de ce vaccin ? Nous répondons à quatre questions qui se posent.









: "On dit : attention, on va vous dire qu'il va falloir vous serrer la ceinture et c'est toujours les mêmes qui doivent le faire. Et ce n'est pas vrai. On peut annuler une partie des dettes détenues par la Banque centrale européenne."



"En cas de crise, il faut mettre en place des mesures exceptionnelles", défend ce matin sur franceinfo Aurore Lalucq, l'une des signataires du texte.



: Tandis que l'endettement public a très fortement augmenté pour protéger les ménages et les entreprises, "près de 25% de la dette publique européenne est aujourd'hui détenue par leur banque centrale", relèvent ces économistes dans une tribune qui va être publiée dans plusieurs journaux européens, dont Le Monde. "Nous nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette et si nous remboursons cette somme, nous devrons la trouver ailleurs", expliquent ces économistes, parmi lesquels figurent une cinquantaine de signataires français.

: Plus d'une centaine d'économistes lancent ce matin un appel à annuler les dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne (BCE) pour consacrer ces montant à la "reconstruction écologique et sociale" après la pandémie de Covid-19.

: Il était censé donner un avis et aiguiller le gouvernement sur sa politique de vaccination contre le Covid-19. Mais les débuts du comité citoyen pour le vaccin ne sont pas flamboyants, reconnaît une source proche de l'exécutif à franceinfo. En un mois, ses membres n’ont eu qu’une seule session de travail. Un conseiller ministériel ironise même : "On est à deux doigts de lancer un avis de recherche." On vous raconte.

: Face à l'explosion de l'épidémie à Mayotte, le préfet a annoncé un reconfinement total du département à compter de ce soir. Mais "le confinement tout seul ne suffira pas", estime auprès de franceinfo Ramlati Ali, députée La République en marche de la première circonscription de Mayotte. Interview.







: Tous les joueurs et toutes les personnes accréditées testés pour le Covid-19 à la suite d'un cas positif dans un hôtel, à quelques jours du début de l'Open d'Australie ont été déclarés négatifs, annoncent ce matin les organisateurs. Les six compétitions préparatoires ont donc repris, avec un programme très chargé et des formats adaptés pour rattraper le temps perdu.

: La manifestation parisienne, forte de 20 000 manifestants selon la CGT (4 800 selon les chiffres de la préfecture de police), a défilé de République à Nation derrière une banderole proclamant "Emplois, salaires, temps de travail, retraites... relançons le social".







: "Masqué.e mais pas muselé.e" : des milliers de manifestants, dont certains portant cette devise sur leur masque, ont défilé hier en France, à l'appel de plusieurs organisations, pour défendre l'emploi et les services publics. Etudiants, énergéticiens, enseignants, soignants... De nombreuses professions se sont retrouvées sur ce mot d'ordre. Des intermittents du spectacle étaient aussi présents pour réclamer une prolongation de "l'année blanche".

: Enfin Libération s'inquiète en une du "protocole des apprentis sorciers". "Le collectif covido-sceptique 'la Coordination santé-libre' propose un traitement alternatif contre le virus sur des bases scientifiques hasardeuses", rapporte le journal.







: "Partir en vacances, mais où ?", se demande Le Parisien-Aujourd'hui en France. Alors que les vacances scolaires débutent ce soir (pour la zone A), le gouvernement a renouvelé hier son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus.







: Alors que la campagne de vaccination dans l'Union européenne a connu des débuts difficiles, "des entreprises pharmaceutiques d'habitude concurrentes doivent unir leurs efforts pour augmenter drastiquement les capacités de production, c'est de ça dont nous avons besoin", a insisté le directeur régional de l'organisation, Hans Kluge.

: "Nous devons unir nos forces pour accélérer la vaccination." C'est l'appel lancé ce matin par le directeur de l'OMS en Europe, qui se dit "inquiet" de l'impact des variants sur l'efficacité des vaccins.

: Voici, pour commencer, un point sur l'actualité :



Un des bras droits d'Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'Etat en début de semaine, a été interpellé ce matin. Au total, 133 responsables politiques ont été arrêtés cette semaine, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques birmans.





L'Assemblée nationale a donné son feu vert au nouveau délit de "séparatisme", une des mesures phares du projet de loi "confortant le respect des principes de la République", voulu par Emmanuel Macron.





Pas de nouvelles mesures, mais prudence. A la veille de la période des vacances scolaires, Jean Castex et plusieurs ministres ont renouvelé hier soir leur appel à la vigilance, sur fond de progression des variants plus contagieux du Covid-19. Voici ce qu'il faut retenir de leur conférence de presse.