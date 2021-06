DIRECT. Covid-19 : la décrue "va plus vite que prévu", l'allègement des mesures n'est "pas illogique", juge Arnaud Fontanet

#EURO2021 Les Anglais et les Belges l'ont fait. Les Gallois et les Turcs aussi. Les Français devaient le faire, avant de renoncer. Depuis le début de l'Euro, plusieurs nations ont mis le genou à terre pour dire non au racisme. Mais ce geste prend aussi beaucoup de place hors du terrain qu'à l'extérieur. Avec Benoît Jourdain, on pose le pied sur le ballon, et on vous explique tout.

(ANATOLY MALTSEV / AFP)