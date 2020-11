DIRECT. Covid-19 : la décision sur la réouverture des commerces sera prise "la semaine prochaine", promet Gabriel Attal

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: La Russie rejette les accusations de Microsoft qui a dénoncé la semaine dernière des cyberattaques de "groupes étatiques ou para-étatiques" russe et nord-coréens contre des groupes pharmaceutiques développant des vaccins contre le coronavirus.

: La France "se tient prête à distribuer un vaccin", assure sur France 2 Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement affirme cependant que la France "ne dérogera pas sur le critère de la sécurité, du moindre risque".



: Au sein de son service au sein de l’hôpital européen de Marseille, Igor Seghboyan tente de réapprendre aux victimes du coronavirus à marcher et respirer normalement. "Ceux qui sortent vivant du Covid-19 sont traumatisés", explique ce kiné à France 3.

: Easyjet est tombée dans le rouge pour la première fois, à cause de la pandémie de Covid-19. La compagnie aérienne britannique affiche une perte de plus d'un milliard de livres sur l'ensemble de son exercice décalé (un peu plus de 1,1 milliard d'euros). Sur l'année fiscale 2019, elle avait enregistré un bénéfice après impôts de 349 millions de livres.

: "Quand on nous annonce qu'il y a deux milliards d'euros pour la culture et 120 millions pour le sport, on a l'impression de ne pas exister."



A quelques heures d'une réunion avec Emmanuel Macron et Jean Castex avec les représentants du sport amateur et professionnel, Bernard Laporte sur France estime sur France Inter que "le sport est à bout de souffle".

: A 9 heures, je vous propose une nouveau point sur l'actualité :



La police évacue ce matin un vaste campement abritant plus de 2 000 migrants à Saint-Denis. Les habitants du camp doivent être évacués vers des hôtels et des gymnases.



La capsule Dragon de SpaceX transportant quatre astronautes s'est arrimée dans la nuit à la Station spatiale internationale (ISS), selon des images diffusées en direct sur internet.



• La France a enregistré un nouveau record de patients Covid-19 hospitalisés, avec plus de 33 000 personnes accueillies, et la situation continue de s'aggraver en réanimation. D'autres indicateurs reculent. "Nous avons passé un pic épidémique", estime l'exécutif.



Echec pour la mission Vega. Le lanceur européen, qui devait mettre en orbite deux satellites pour le compte de l'Europe, a connu "une anomalie" dans sa "trajectoire" conduisant à l'échec de la mission.







: Bonjour @tom. Il faut d'abord s'assurer que cette manifestation est bien autorisée par les autorités. La question s'est posée lors d'une manifestation à Nice le week-end dernier, comme le détaille Nice Matin. Pour cette dernière, il fallait ajouter manuellement une autorisation de sortie exceptionnelle sur l’attestation officielle déjà existante en précisant : "Participation à une manifestation revendicative strictement autorisée par la préfecture."

: Bonjour. Quelle attestation nécessaire pour se rendre à une manifestation svp ? Merci

: Aux Sables-d'Olonne (Vendée), des surfeurs bravent le confinement depuis deux semaines. Ils aimeraient la levée des interdits et être enfin entendus. Plus d'explications dans notre article.









: Il y aura bientôt moins de métros pendant les heures creuses. Selon Le Parisien, face à la baisse de fréquentation des transports avec le confinement, Ile-de-France Mobilités et la RATP souhaitent réduire de 50% l’offre de métros entre 10h et 16h, sauf sur la ligne 13.

: Après Pfizer/BioNTech la semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé que son vaccin était efficace à 94,5%. Les deux vaccins pourraient être autorisés par l'Agence américaine des médicaments dans la première quinzaine de décembre. Selon un responsable scientifique américain, cela pourrait permettre de vacciner 20 millions d'Américains, dès la seconde quinzaine de décembre, puis 25 millions de personnes par mois à partir de janvier.

: Depuis dix jours maintenant, les lycées sont autorisés à passer à un fonctionnement en demi-groupes. À la cité scolaire de Toucy, dans l'Yonne, les distances sont mieux respectées et les élèves se disent plus assidus que lors du premier confinement. Reportage.





: Une cinquantaine de députés LREM ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour demander la réouverture des commerces dits "non essentiels" le 27 novembre, ainsi que la réouverture des bars et restaurants d'ici le 18 décembre. Ce n'est pas une tribune mais une "remontée de terrain", explique la députée LREM Carole Bureau-Bonnard. Plus de détails dans notre article.

: Ecoles ouvertes, plus faible recours au télétravail... Ce deuxième confinement, plus allégé que celui de mars, a un impact moindre sur les déplacements. Et donc sur la circulation du virus ? Nos journalistes Mathieu Lehot et Brice Le Borgne vous proposent neuf infographies pour faire le point sur ce dossier.







: Le gouvernement a ouvert la porte hier à une reprise des cérémonies religieuses publiques "autour du 1er décembre", avec de "nouveaux protocoles sanitaires". "Nous sommes impatients de pouvoir nous retrouver pour la célébration", réagit sur franceinfo la conférence des évêques de France.

: "Il va falloir rapidement que le président de la République et le Premier ministre se reconnectent à leur pays et à leurs territoires."



Sur franceinfo, Thierry Grégoire réagit à notre information selon laquelle la réouverture des bars, cafés et restaurants ne serait pas envisagée par le gouvernement avant le 15 janvier.

: Parmi les signataires, on trouve notamment les maires de Paris, Grenoble et Poitiers, Anne Hidalgo (PS), Eric Piolle (EELV) et Léonore Moncond'huy (EELV). La publication de cette pétition intervient après celle d'une tribune publiée sur franceinfo où les signataires appellent à imposer une taxe exceptionnelle sur les ventes d'Amazon.

: "Cher Père Noël, cette année, nous prenons l'engagement d'un #NoëlSansAmazon."



Amazon toujours dans le viseur. Des élus de gauche et écologistes, des personnalités du monde de la culture et des associations se sont associés à une pétition, pour s'engager à ne pas recourir à la plateforme Amazon pendant la période de Noël.

: Le Dauphiné Libéré revient de son côté sur la campagne massive de tests proposée par Laurent Wauquiez aux huit millions d'habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes avant les vacances de Noël. Avec un millier de lieux pour se faire tester à travers la région, la campagne devrait déboucher sur deux à quatre millions de tests.





: "Enfin des bonnes nouvelles !", s'exclame Le Parisien qui revient à la fois sur les avancées concernant les vaccins et sur le ralentissement de l'épidémie en France.





: Il est temps de faire un tour par les kiosques. Le Figaro fait sa une sur "la détresse des petits commerçants". "La deuxième vague porte un coup qui pourrait être fatal à certains d’entre eux", rappelle le quotidien.













: L'UFC-Que Choisir appelle les assureurs automobiles à rembourser une partie des cotisations. Selon l'association, les assurés peuvent réclamer en moyenne 50 euros de remboursement. Plus de précisions dans notre article.

: Malgré le vote, tout n'est pas parfait pour les sénateurs. Pour le groupe LR, Vincent Segouin a critiqué "un manque d'anticipation" du gouvernement. A gauche, Rémi Féraud (PS) a fustigé "des mesures d'accompagnement économiques et sociales pas suffisantes".

: Le Sénat dominé par l'opposition de droite a adopté cette nuit en première lecture le 4e projet de budget de crise pour 2020, par 251 voix pour et 93 contre. Ce nouveau budget prévoit plus de 20 milliards de dépenses supplémentaires.

: Malgré le confinement, Noël ne se fera pas sans sapin. Un décret pour autoriser la vente de ces arbres de Noël va être publié "dans les tout prochains jours", a indiqué hier le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Plus de précisions dans notre article.





: "L'idée d'avoir un vaccin efficace à 94,5% est incroyablement impressionnante."



L'immunologue Anthony Fauci, figure très respectée aux Etats-Unis, salue l'annonce par la société américaine Moderna d'un vaccin efficace à près de 95% contre le Covid-19. "Je dois admettre que j'aurais été satisfait d'un taux d'efficacité de 70% ou tout au plus de 75%."

: Selon nos informations, le gouvernement envisagerait de laisser les bars, les cafés et les restaurants fermés jusqu'au 15 janvier. Mais Matignon se montre prudent et précise qu'il est impossible de confirmer ou démentir les dates qui circulent. "Ce sera compliqué de les rouvrir avant les vacances de Noël, mais au-delà, c’est trop loin pour affirmer quoi que ce soit", indique Matignon à France Télévisions.

