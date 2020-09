DIRECT. Covid-19 : la commission d'enquête du Sénat auditionne mardi les anciens ministres Xavier Bertrand et Christophe Castaner

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour l'Italie va imposer un test au Covid-19 à tous les voyageurs en provenance de plusieurs régions françaises avant de pouvoir entrer sur son territoire, a annoncé le ministre de la Santé italien hier. Les régions concernées par cette mesure, qui devrait entrer en vigueur dans les prochains jours sont l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

: Bonjour. Avez vous des infirmations sur les contrôles que demanderait l'Italie aux voyageurs arrivant de France ? Merci

: Xavier Bertrand remet en cause la diminution du nombre de conseillers dans les cabinets ministériels, qui a nui selon lui aux liens entretenus avec les autorités sanitaires.

: En tant que ministre de la Santé, il a été confronté à plusieurs crises sanitaires, comme l'épidémie de chikungunya à La Réunion ou l'arrivée de la grippe aviaire. La commission d'enquête lui demande de détailler comment il travaillait en lien avec les autorités de santé.

: La commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid-19 commence à auditionner Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé entre 2005 et 2007 puis 2010 et 2012. Vous pouvez suivre son audition dans ce direct.

: Marche arrière du gouvernement belge. Les voyages en "zone rouge" ne seront plus interdits mais "fortement déconseillés", dès vendredi, a appris France Télévisions auprès du ministère des Affaires étrangères belge. Cela concerne toutes les "zones rouges" qui ont été définies par la Belgique, y compris les 43 départements français concernés. En revanche, la quarantaine et le test restent obligatoires au retour de ces zones.

Il est 9 heures, faisons un point sur l'actualité :



• L'UFC-Que Choisir dépose plainte contre Nintendo pour "obsolescence programmée" sur les manettes de la console de jeux vidéo Switch. Après avoir dénoncé "des dysfonctionnements affectant les manettes Switch" en novembre 2019, l'association de consommateurs dit avoir reçu plus de 5 000 messages en 48 heures.





• Et de trois. La députée et porte-parole de La République en marche, Aurore Bergé, a démissionné de ses fonctions au sein du parti présidentiel, hier, dans la foulée de ses collègues Pierre Person et Sacha Houlié.





• Les règles concernant les cas contacts à un élève porteur du Covid-19 sont désormais assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires. Lorsqu'un enfant sera testé positif, "les autres élèves ne sont plus considérés comme cas contacts", tout comme son enseignant.



• Un suspect a été interpellé dans l'enquête sur l'enlèvement et le viol d'une enfant de 9 ans, hier, à Villiers (Vienne), a appris franceinfo, confirmant une information d'Europe 1. La fillette avait été enlevée alors qu'elle allait chercher du pain à pied. Elle a depuis été prise en charge au CHU de Poitiers.

: Bonjour @Eliott, les dernières informations sont plutôt rassurantes. Les enfants et les adolescents représentent un peu moins de 5% des cas de Covid-19, et ont pour la plupart des symptômes légers. Alors que les pédiatres avaient alerté sur une augmentation du nombre de syndromes de Kawasaki, une maladie inflammatoire, chez certains enfants atteints du coronavirus, ils revoient aujourd'hui leur position. Plus d'informations dans cet article.

: Bonjour franceinfo, est-ce grave le coronavirus si l'on est enfant ?

: Bonjour . Vous êtes considéré comme cas contact si vous avez été "en contact avec une personne testée positive au virus", explique le ministère de la Santé. Croiser un malade du Covid-19 dans la rue ne fait donc pas de vous un cas contact. Il revient à l'Assurance-maladie ou à l'Agence régionale de santé de vous informer ou d'informer une tierce personne qui vous préviendra à son tour. Plus d'informations dans cet article.

: Bonjour Auriez-vous quelque part une définition de "cas contact " svp ?

: Le préfet de la Haute-Garonne a durci le ton hier. Face au rebond de l'épidémie, les bars et restaurants de Toulouse devront fermer à 1 heure du matin et les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits dans tout le département, rapporte France 3 Occitanie.

: Les auditions reprennent au Sénat. La commission d'enquête sur la crise du Covid-19 auditionne aujourd'hui Xavier Bertrand, ancien ministre des Solidarités et de la Santé, à 9h30, l'actuelle ministre des Armées Florence Parly à 15 heures et l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à 17 heures. Ce sera à suivre dans ce direct.

: "Il y a des personnes que nous n’avons jamais pu contacter, après deux ou trois appels", rapporte Pierre Albertini, directeur de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Paris. Au cours des dernières semaines, la proportion de cas effectivement mis en relation avec les équipes de traçage a globalement diminué, selon Santé publique France.

: "J’avais l’impression d’être au téléphone avec une hotline d’opérateur téléphonique."



Comme Auguste, plusieurs personnes nous ont raconté, via notre appel à témoignages, leurs échanges avec les téléconseillers des équipes de traçage. Le jeune homme décrit un entretien téléphonique "sommaire", lors duquel l’identité de ses cas contacts n’a pas été relevée.



: Olivier Véran les avait présentés, en mai dernier, comme des "brigades d’anges gardiens". Les équipes de traçage de l'Assurance-maladie réalisent chaque jour des dizaines de milliers d’appels auprès des personnes testées positives et de leurs cas contacts pour tenter de casser les chaînes de transmission du Covid-19. Mais face à la recrudescence de l’épidémie, le dispositif montre ses faiblesses. 80% des nouveaux cas n’avaient pas été précédemment identifiés comme cas contact, selon Santé publique France.



