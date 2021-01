DIRECT. Covid-19 : l'exécutif promet d’accélérer la campagne de vaccination en France

Ce qu'il faut savoir

L'exécutif réagit, face aux critiques sur la lenteur de la stratégie vaccinale française contre le Covid-19. Lors de ses vœux aux Français, jeudi 31 décembre, Emmanuel Macron a affirmé qu'il "ne laisserai(t) pas, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer" dans la campagne de vaccination. "La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur", a promis de son coté le ministre de la Santé Olivier Véran, en réponse aux critiques d'élus, de médecins et de l'Académie nationale de médecine dénonçant le démarrage lent des injections. Suivez notre direct.

Les soignants de 50 ans et plus pourront être vaccinés dès lundi. "Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins", afin "d'accélérer la protection des publics prioritaires", a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi 31 décembre, sur Twitter. Mardi soir sur France 2, il avait affirmé que le vaccin serait disponible d'ici fin janvier pour les "professionnels de santé de 50 ans et plus".

De premiers centres de vaccination en ville avant février. "Avant la début février, de premiers centres de vaccination ouvriront en ville pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc", a complété le ministre de la Santé jeudi soir.

Être vacciné "sans attendre trois, voire quatre mois". Tous les Français "volontaires" pour se faire vacciner "doivent pouvoir y accéder sans attendre trois, voire quatre mois", a plaidé vendredi sur franceinfo le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine).

Le couvre-feu bientôt avancé à 18 heures dans plusieurs départements. Une vingtaine de départements sont susceptibles de voir leur couvre-feu avancé de 20 heures à 18 heures dès samedi, afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les territoires concernés seront "des départements, des métropoles (...), dans lesquels le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale", avait indiqué Olivier Véran mardi soir sur France 2. Leur liste doit être connue vendredi.