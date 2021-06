DIRECT. Covid-19 : l'Allemagne interdit quasiment toutes les arrivées en provenance du Portugal et de la Russie

Le nord de l'agglomération de Strasbourg a été touché par plus d'une dizaine de secousses depuis octobre 2020. En cause, un projet de géothermie profonde, développé jusqu'en décembre au nord de la ville. La préfecture du Bas-Rhin avait annoncé le 7 décembre l'arrêt définitif du projet, après une série de séismes plus ou moins intenses.