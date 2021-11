DIRECT. Covid-19 : Gabriel Attal dénonce une situation "intolérable et inacceptable" en Guadeloupe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: La question d'étendre l'administration d'une troisième dose à l'ensemble des adultes en France "se pose", déclare Gabriel Attal sur le plateau de l'émission "Le Grand Rendez-vous" de CNews, Europe 1 et Les Echos. Vendredi, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé une dose de rappel pour tous les adultes âgés de 40 ans et plus.

: Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure que "les contrôles [du pass sanitaire] augmentent" en France. Il évoque 70 000 contrôles de personnes et 4 300 contrôles d'établissements recevant du public sur les quatre premiers jours de la semaine.

: "Il y a une situation en Guadeloupe qui est absolument intolérable et inacceptable."





Invité du "Grand Rendez-vous" de CNews, Europe 1 et Les Echos, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a évoqué la situation en Guadeloupe, où la mobilisation contre le pass sanitaire tourne aux pillages. Une cinquantaine d'agents du GIGN et du Raid vont être déployés en renfort, a annoncé hier soir Gérald Darmanin.

: Nouvelle soirée d'émeutes aux Pays-Bas contre les restrictions sanitaires. Des heurts ont éclaté hier soir à Urk et dans plusieurs villes de la province du Limbourg, tandis que plusieurs policiers ont été blessés à La Haye. Des violences similaires avaient eu lieu vendredi soir à Rotterdam, entraînant des tirs de la police.









Gérald Darmanin annonce l'envoi d'un renfort de 50 agents du GIGN et du Raid en Guadeloupe, où des manifestations contre le pass sanitaire tournent aux pillages. Le CHU de Pointe-à-Pitre reste fortement perturbé par les blocages.



• La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai est apparue aujourd'hui à un tournoi de tennis à Pékin, d'après les photos officielles de l'événement. L'ex-numéro un mondiale a disparu début novembre, après avoir accusé un haut cadre du parti communiste chinois d'un rapport sexuel forcé.





Entre 18 000 et 50 000 personnes ont battu le pavé contre les violences sexistes et sexuelles dans les rues de Paris; Un chiffre moitié moindre que le précédent défilé organisé il y a deux ans.





Des Bleus brillants face aux All Blacks. La France s'est imposée 40-25 face à la Nouvelle-Zélande hier soir au Stade de France, après douze ans sans succès face aux Néo-Zélandais.