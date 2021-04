DIRECT. Covid-19 : entrée en vigueur des nouvelles restrictions en Guadeloupe

#COVID_19 Les neuf cas de thromboses sont apparus chez des vaccinés âgés de 54 à 74 ans, et cinq sont des hommes. Ce sont pourtant les jeunes femmes qui étaient jusqu'ici les plus touchées, et considérées comme les plus à risque, raison pour laquelle le vaccin AstraZeneca est désormais réservé en France aux plus de 55 ans. L'Agence française du médicament dit avoir transmis les nouveaux signalements à l'Agence européenne du médicament.