DIRECT. Covid-19 : la mairie de Marseille demande un délai de 10 jours avant la mise en place des nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement

: "Je demande au gouvernement dix jours avant la mise en place de nouvelles mesures. (...) D'ici là, il faut impérativement que ces mesures soient gelées", demande le premier adjoint marseillais, après l'annonce par le gouvernement, hier soir, de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie.

: "Nous demandons au ministre de revoir sa politique. (...) Nous voulons que l'Etat révise ses annonces", demande aussi le premier adjoint marseillais.

: "Se voir imposer de nouvelles mesures sans aucune concertation est vécu par Marseille comme un affront", poursuit à Marseille Benoît Payan, le premier adjoint de la ville.

: "Malgré les chiffres, malgré les efforts, notre territoire est une nouvelle fois puni, montré du doigt."



Le premier adjoint de la deuxième ville de France dénonce, dans une conférence de presse, un "quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté" dans la ville. Il insiste sur l'"incompréhension et la colère" de l'équipe municipale, alors qu'il assure que les indicateurs de l'épidémie sont en baisse ces derniers jours.







: @Mathieu : Bonjour. Je viens de joindre le Crous Aix-Marseille-Avignon, qui dit attendre des précisions de la préfecture des Bouches-du-Rhône. J'ai sollicité cette dernière, qui m'a promis de revenir vers moi avec – je l'espère – le fin mot de l'histoire.

: Bonjour savez vous si la fermeture des restaurants concerne aussi les restaurants universitaires ?

: Le directeur de Roland-Garros, Guy Forget, "ne souhaite pas" un huis clos, a-t-il indiqué sur BFMTV. "Il est plus risqué d'aller au supermarché, d'aller dans un amphithéâtre, de prendre le métro le matin. (...) Accueillir 5 000 personnes dans un endroit aussi vaste c'est totalement secure", estime-t-il, alors que le tournoi démarre dimanche.

: @#commercial : Si vous faites allusion au salon CFIA des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire qui devait avoir lieu à Rennes mardi, mercredi et jeudi prochains, ses organisateurs viennent d'en annoncer l'annulation.

: @#commercial : Dans les zones d'alerte renforcée, les rassemblements comme les salons professionnels devront être limités à 1 000 participants la semaine prochaine. Tout dépend donc des organisateurs, libres de respecter cette jauge ou d'annuler leur salon.

: Bonjour, les salons professionnels peuvent-ils encore avoir lieu dans les zones à vigilence renforcée, comme Rennes où doit se tenir un salon la semaine prochaine?

: @visaclub @06? : Les zones d'alerte renforcée concernent des départements ou des métropoles, jamais de simples villes, donc les villes autour de Toulouse vont aussi devoir fermer leurs gymnases. Dans le cas des Alpes-Maritimes, seule l'agglomération de Nice est en zone d'alerte renforcée et donc concernée par ces fermetures. Retrouvez notre carte.

: Bonjour. Habitant dans le 06, département classé en alerte renforcé, les salles de sport dont elles fermées dans tout le département ou juste dans Nice et son agglomération ? Merci ce n’est pas clair car dans les restrictions le ministre ne parle que des villes ...

: "C'est un énorme coup dur, on a eu du mal à se relever du premier acte. (...) 80% du chiffre d'affaires va totalement disparaître", déplorait notamment un gérant de bar parisien au micro de franceinfo.



: "Je sais combien un certain nombre de mesures peuvent être difficiles à appréhender pour un certain nombre de personnes (...) qui ne sont pas responsables de la situation épidémique mais qui font l'objet de mesures de gestion pour protéger la population."



Olivier Véran a aussi remercié les restaurateurs, commerçants et tout ceux qui sont pénalisés par les mesures pour lutter contre l'épidémie. "L'Etat est là pour eux", a-t-il insisté.



: "Avant de commencer, j'aimerais rendre un hommage à celles et ceux qui ont fait face à cette crise en première ligne", commence Olivier Véran, citant les soignants, les aides à domicile et "tout ceux qui ont permis à la France de tenir le choc" dans le monde économique.

: Après sa prédécesseuse Agnès Buzyn hier, c'est au tour de l'actuel ministre de Santé, Olivier Véran, d'être auditionné par la commission d'enquête du Sénat dans quelques minutes. Son intervention est à suivre dans notre direct.



: @Emi34 : J'imagine que vous faites allusion aux zones d'alerte renforcée. Dans ce cas, les salles de sport et les gymnases, ainsi que les salles polyvalentes pour les activités associatives, seront fermées à partir de lundi. Le cas des piscines n'est pas encore tranché, selon le ministère, cité par un journaliste du service politique de France Télévisions.

: Bonjour FI, je suis en département super rouge. Quid des piscines et associations sportives?Merci

: @Bill : Je n'ai pas de réponse définitive à cette question mais on sait d'ores et déjà deux choses : d'une part, les conférences de presse d'Olivier Véran ont désormais lieu de manière hebdomadaire ; d'autre part, certaines des mesures annoncées hier seront réévaluées d'ici "deux semaines" au plus tard.

: Bonjour Savez-vous à quelle périodicité la nouvelle carte sera mise à jour ?Merci et tenez bon face à toutes ces questions

: "Les personnes qui fréquentent les bars ou les restaurants ont quatre fois plus de chances d'être infectées."



La professeure Anne-Claude Crémieux a fait part sur France Inter des résultats d'un article scientifique selon lequel les personnes fréquentant les bars et terrasses ont beaucoup plus de chances d'être infectées par le coronavirus. En cause : le fait qu'on n'y porte pas toujours le masque, et que les distances sont difficiles à respecter, selon elle.

: @Jean-Paul : La baisse de la jauge des rassemblements (fêtes, anniversaires, événements associatifs...) à 30 personnes dans les zones d'alerte interviendra "d'ici lundi", selon la présentation diffusée hier par le ministre de la Santé. Il faudra surveiller les arrêtés préfectoraux pris dans les différents départements.

: Bonjour, cette mesure de limiter un mariage à 30 personnes dans les zones rouges est elle applicable lundi ou samedi?

: Bonjour @videeteau, l'intervention complète du ministre de la Santé est à retrouver ici.

: Bonjour Ou peux-t-on revoir la video de Veran d'hier soir ? Merci Bonne journée

: Bonjour FranceInfo et merci pour votre travail.Pouvez-vous nous trouver une infographie qui résume les principales mesures selon la couleur de la zone ?

: "Cette décision vient stigmatiser une profession qui sert de bouc-émissaire face à la carence des préfectures à faire respecter la loi. Il suffisait de fermer ceux qui se conduisent mal."







Sur franceinfo, Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants de l’hôtellerie et de la restauration, dénonce la fermeture totale des bars et des restaurants dans les zones en "alerte maximale".

: Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous ! Je vais passer la journée à vos côtés pour essayer d'éclairer vos lanternes - et celles de mes collègues, parce que nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions sans réponse...





: Mon sauveur, j'ai nommé Yann Thompson, débarque dans ce direct ! Il tentera de répondre toute la journée à vos questions liées aux mesures annoncées hier pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

: "Pourquoi avoir un tour de vis alors que les chiffres commencent à aller dans le positif ?"



Comme de nombreux élus de la métropole Aix-Marseille, Michèle Rubirola a vivement critiqué, sur franceinfo, l'annonce de la fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole, à partir de samedi. "On constate une baisse des indicateurs depuis deux à quatre jours", insiste-elle.

: Le ministre de la Santé n'a pas évoqué le cas des piscines, hier. Les salles de sport et les gymnases seront en revanche fermés dans les 11 métropoles placées en "alerte renforcée". Il faudra attendre les précisions apportées par les préfets, qui sont libres de prendre des mesures complémentaires.

: Bonjour, est-ce que les piscines ferment dans les zones d'alerte renforcées ? Merci beaucoup pour votre réponse

: Bonjour , il semble très improbable que les établissements d'enseignement soient concernés. Compte tenu de l'importance d'une telle mesure, elle aurait probablement fait l'objet d'une annonce spécifique. Olivier Véran n'a pas directement évoqué le cas des bibliothèques hier. Il a en revanche évoqué celui des "lieux culturels comme les théâtres, les musées, les cinémas" qui "disposent de protocole sanitaire strict et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture".

: Bonjour, Le ministre annonce la fermeture de tous les ERP (Etabilissement Recevant du Public) sauf ceux ayant un protocole sanitaire strict. Savez vous quelle est la définition de "protocole sanitaire strict" et s'il s'applique aux établissements d'enseignement et aux bibliothèques (qui sont des ERP) ?

: "Sur une terrasse, vous ne portez pas votre masque. (...) C'est ça la grosse différence. (...) Quand on est au travail ou dans les transports, on porte un masque, on peut respecter plus facilement les gestes barrières."



La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, justifie sur Public Sénat les limitations imposées aux bars et aux restaurants, qui ne touchent pas les transports ou la vie en entreprise.

: Une réunion téléphonique aura lieu à 11h30 entre le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, Alain Griset, et les représentants des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Les représentants de l'événementiel et des salles de sport participeront également à cette réunion téléphonique, a précisé sur Twitter Bruno Le Maire.

: Vous êtes très nombreux à me questionner ce matin sur les conséquences des mesures annoncées hier par le gouvernement sur les pratiques sportives. Tout n'est pas encore clair pour nous non plus, mais mes confrères de francetv sport ont résumé ce que l'on sait déjà dans cet article.

: "Il était absolument indispensable de fixer les mesures adaptées à la situation épidémiologique locale."



Le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris salue sur franceinfo les mesures sanitaires annoncées hier soir par le ministre de la Santé, notamment la fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe. "La caractéristique de cette épidémie, c'est sa spécificité territoriale."

: Bonnet d'âne au printemps, l'Italie fait désormais figure de bon élève. Comment expliquer ce revirement ? Pourquoi la péninsule s'en sort-elle mieux que ses voisins européens ? Réponse avec Violaine Jaussent.



: Il m'est impossible de détailler ici les villes appartenant à chaque métropole française. Sachez néanmoins que l'information est facilement trouvable sur les sites internet des métropoles en question. Par exemple pour la métropole Nice-Côte d'Azur, on peut trouver ici une liste des communes la constituant (sans Antibes et Cannes).

: Bonjour, Antibes et Cannes font-elles partie de la Métropole de Nice (zone d'alerte renforcée) ?Merci pour votre travail !

: Vous n'êtes pas stupide @Vinz !La métropole est une strate du mille-feuille administratif français créée en 2010, comme peut l'être la commune, le département ou la région. Il existe 21 métropoles en France, qui regroupent à chaque fois une grosse ville d'un territoire (Paris, Lille, Nice, Toulouse...) et les villes environnantes.

: Je comprends rien, et j'ai l'impression que je suis stupide...mais la métropole, c'est que la ville, les villes autours ?Merci de nous éclaircir pour les simples d'esprit qui essayent de vous lire.

: "C'est brutal, on assiste là à un reconfinement économique."





Après l'annonce par le gouvernement de la fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole Aix-Marseille dès samedi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du territoire dénonce sur franceinfo "une décision unilatérale".

: Vous êtes plusieurs à être un peu perdus, petit rappel :



• Les zones d'alerte renforcée et maximale concernent les métropoles, et pas seulement les villes. Dans le détail, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont en zone d'alerte maximale. Onze autres métropoles sont en zone d'alerte renforcée : Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Nice.



• La zone d'alerte (le niveau en dessous de l'alerte renforcée et de l'alerte maximale) concerne elle des départements. 69 départements sont pour l'instant classés dans cette catégorie.

: Bonjour @Samousa, la métropole d'Aix-Marseille est placée en "alerte maximale".C'est donc dans la métropole que les bars et les restaurants fermeront. Retrouvez les mesures annoncées hier dans cet article.