DIRECT. Covid-19 : début de la quarantaine en France pour les passagers en provenance du Brésil, d'Inde, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Argentine

#PROCHE_ORIENT La tension monte entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Des accrochages ont éclaté hier soir aux abords de la Vieille Ville de Jérusalem au lendemain d'une nuit de manifestations croisées impliquant un groupe de juifs d'extrême-droite scandant "Mort aux arabes", des Palestiniens et les forces de l'ordre et ayant fait plus de 120 blessés.