DIRECT. Covid-19 : couvre-feu, vaccin, protocole sanitaire dans les écoles... Jean Castex et six de ses ministres tiennent une conférence de presse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Un couvre-feu généralisé à 18 heures partout en France ? C'est la décision qui pourrait être annoncée par Jean Castex lors de la conférence de presse qui se tient à 18 heures. Le Premier ministre sera entouré de six ministres : Olivier Véran (Santé), Jean-Michel Blanquer (Education), Bruno Le Maire (Economie), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur). La conférence de presse est à suivre en direct sur France 2, franceinfo canal 27 et bien sûr dans notre direct.

: Un spectaculaire retournement de tendance : 56% des Français se disent désormais prêts à se faire vacciner, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et franceinfo. C'est 14 points de plus que lors de la dernière enquête réalisée fin décembre. Si les doutes s'estompent, en revanche, une large majorité de sondés estiment que la campagne de vaccination est trop lente.

: Le ministre des transports britannique a annoncé l'interdiction des arrivées en provenance du Brésil, d'Argentine, de Bolivie, du Chili, de Colombie, d'Equateur, de Guyane française, du Guyana, du Panama, du Paraguay, du Pérou, du Surinam, d'Uruguay, du Venezuela, ainsi que du Portugal et du Cap-Vert à partir de vendredi 5 heures (heure française).

: Le Royaume-Uni interdit les arrivées en provenance d'Amérique du Sud et du Portugal après l'identification d'un nouveau variant du virus au Brésil.

: Selon l'Agence régionale de santé, un cas de variant anglais du Sars-CoV-2 a été détecté à Amiens (Somme) en décembre dernier, sans que d'autres personnes soient touchées. Un autre cas est suspecté dans l'Oise. Des analyses sont en cours, rapporte France 3 Hauts-de-France.

: En Israël, un employé du ministère de la Santé est soupçonné d'avoir envoyé à quatre reprises des messages fallacieux à son ex-compagne, lui demandant de s'isoler après de soi-disant contacts avec des personnes malades du Covid-19. L'ex-petite amie a contesté à chaque fois sa mise en quarantaine, éveillant des soupçons au sein du ministère de la Santé. Des éléments de preuves ont été remis à la justice, pouvant conduire à l'inculpation de son ancien compagnon.

nous n'avons pas d'informations recoupées à ce stade, par exemple sur un éventuel couvre-feu le week-end ou bien sur de nouvelles restrictions dans les établissements scolaires. Le plus sage est donc d'attendre les annonces officielles de l'exécutif, ce soir... à 18 heures.

on me souffle dans l'oreillette que ce numéro sera dévoilé ce soir lors de la conférence de presse du gouvernement. Une information que vous pouvez retrouver dans cet article consacré aux difficultés de connexion

Certaines collectivités locales ont cependant mis en place leur propre numéro, afin d'informer et d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur prise de rendez-vous. C'est notamment le cas à Paris (via le numéro 3975) ou dans les Hauts-de-France.

Il semble que cela ne fonctionne pas pour tous les centres de vaccination. Mais si par exemple vous essayez de prendre rendez-vous au centre hospitalier d'Auxerre, des créneaux sont proposés.

normalement vous pouvez prendre les deux rendez-vous en une seule fois. C'est ce que j'ai pu constater par moi-même en tentant une prise de rendez-vous sur Doctolib.

Le site Santé.fr, qui recense les centres de vaccination ouverts en France et permet la prise de rendez-vous, a été victime de son succès depuis ce matin. Sur sa page d'accueil, il est écrit que le site sera rétabli vendredi matin à partir de 8 heures.







: La prise de rendez-vous pour la vaccination via le site Santé.fr sera possible à partir de demain 8 heures.

Vous pouvez prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de votre choix, qu'il soit dans votre département de résidence ou ailleurs.

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi :



Jean Castex et six de ses ministres tiennent une conférence de presse à 18 heures aujourd'hui. De nouvelles mesures de restriction sont attendues pour freiner l'épidémie. L'hypothèse d'une généralisation du couvre-feu à 18 heures, partout sur le territoire, semble tenir la corde. Visualisez en infographies les raisons de l'inquiétude du gouvernement et suivez notre direct.



L'inscription à la vaccination pour les plus de 75 ans est ouverte depuis aujourd'hui, mais le site santé.fr est saturé en raison d'un grand nombre de connexions.



Onze départements du quart nord-est de la France sont en vigilance orange à la neige et au verglas alors qu'un "épisode neigeux remarquable" doit toucher cette région. Un épisode de pluie intense est également attendu sur le Pas-de-Calais.



La première audience de l'action menée par quatre organisations contre l'Etat pour "inaction climatique" se déroule aujourd'hui au tribunal administratif de Paris. Retour sur les quatre grandes dates de "L'Affaire du siècle".

Dans l'état actuel des connaissances, on sait que la vaccination évite les formes graves de la maladie. Il est cependant abusif de dire que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus : la réalité est qu'il y a une incertitude scientifique à ce sujet. C'est pour cela qu'il est impératif, en attendant d'en savoir davantage, de respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières.

: Un restaurateur du Doubs appelle sur les réseaux sociaux à rouvrir les restaurants dès le 1er février, s'opposant ainsi à la décision du gouvernement. "C'est comme manifester dans la rue, c'est un acte militant", explique Stéphane Turillon, qui en appelle à une "révolution hôtelière" quitte à enfreindre la loi. Notre journaliste Benjamin Illy a recueilli son témoignage.

: Les médecins libéraux dénoncent les lenteurs et blocages de la stratégie de vaccination. "On ne donne pas les moyens de fonctionner aux centres de vaccination libéraux", a affirmé lors d'une conférence de presse Jacques Battistoni, président de MG France. Selon lui, le fait que les centres de vaccination soient en majorité concentrés dans les hôpitaux "permet de faire monter plus rapidement les chiffres" mais "il sera plus difficile d'aller chercher les personnes de plus de 75 ans près de chez elles".

Pour le moment nous n'avons malheureusement pas davantage d'informations sur le "protocole" annoncé par Olivier Véran pour tester 1 million d'élèves et de professeurs par mois. Nous vous tiendrons évidemment informés lorsque nous en connaîtrons les modalités plus précisément.

: "C'est une honte."





Depuis le lancement de la campagne de vaccination, le 27 décembre, les critiques se succèdent en direction du gouvernement. Les patients en insuffisance rénale ou atteints de cancer, ainsi que les personnes souffrant d'obésité ou encore de diabète, seront vaccinés en dernier parmi les publics prioritaires.

: Les commerces de centre-ville en Angleterre pourraient perdre plus de 400 000 emplois en raison de la pandémie. C'est ce que révèle une étude du cabinet KPMG, qui a passé en revue 109 villes anglaises. Le secteur de la distribution pourrait notamment souffrir de l'essor du travail à la maison et d'achats sur internet, au détriment du commerce physique. Les salariés se rendront beaucoup moins sur leurs lieux de travail, le plus souvent situés au cœur des villes.

: Le gouvernement se prépare à renforcer les contrôles sur les vols vers Mayotte et La Réunion dans le cas où le variant sud-africain du Covid-19 était détecté aux Comores. "Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux quand même alerter l'opinion publique", a déclaré le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, devant le Sénat, tout en assurant qu'il ne s'agissait pas de "rompre les liens".

: L'information avait déjà fuité hier, elle est désormais officielle : le pape François a été vacciné contre le Covid-19, annonce le Saint-Siège, qui précise que le pape émérite Benoît XVI a également reçu l'injection.

: Sur Twitter, le ministre de la Santé précise que la prise de rendez-vous des 75 ans et plus sera possible à l'échelle du pays, sur santé.fr et par téléphone, "dès demain matin". Des annonces "pratiques" seront faites lors de la conférence de presse à 18 heures.

: "Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme. En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où ça fait sens", a souligné le ministre lors d'un déplacement à Metz (Moselle) aujourd'hui, ajoutant que le variant du virus originaire du Royaume-Uni "paraît plus contagieux" aussi chez les enfants, mais "sans que l'on ait davantage de cas graves".

: Olivier Véran annonce un protocole pour tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois.

: Le Premier ministre a rappelé sur Twitter que 1 million de Français seront vaccinés avant la fin du mois.

: Jean Castex, le Premier ministre, et Olivier Véran, son ministre de la santé, se sont rendus au CHR de Metz-Thionville (Moselle) ce matin puis dans les locaux de la plateforme téléphonique destinée aux prises de rendez-vous de vaccination pour les plus de 75 ans. L’occasion pour le Premier ministre de répondre à un appel téléphonique et de proposer un rendez-vous, comme le montre ce tweet de la journaliste de France 3 Cécile Soulé.

: Né pendant le premier confinement, Music without borders regroupe grâce à internet 250 choristes et musiciens originaires de différents pays. À l’origine de cette chorale virtuelle, Ian et Jeff Ward, deux frères installés de part et d’autre de la Manche.











Vous êtes très nombreux à nous faire part de vos difficultés à vous connecter sur le site santé.fr. Sachez que nos collègues de Radio France sont en train de contacter les différents ministères concernés, notamment celui de Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, pour obtenir des informations. Sachez également qu'après une tentative de connexion en début de matinée vers 8 heures, la plateforme affirmait que l'afflux d'internautes pouvait engendrer "des lenteurs pendant la consultation du site". Elle procèdait "actuellement à des optimisations afin de faciliter la navigation sur le site". Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de plus amples informations. A 11 heures, le site santé.fr affiche désormais ce message de maintenance : "L'horaire précis d'ouverture du service de prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination sera communiqué prochainement."







: En visite au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville (Moselle), Jean Castex a demandé de la patience aux Français pour l'ouverture des inscriptions à la vaccination contre le Covid-19 pour les 75 ans et plus. "Les choses se mettent en place, mais il faudra aussi être patient, parce qu'évidemment ça va susciter un rush, c'est tout à fait normal", a-t-il assuré.

: Facebook France annonce qu'il tentera dimanche une nouvelle diffusion payante et en direct d'une création. Après un opéra en novembre, il s'agira cette fois de la pièce Le Petit Coiffeur qui sera diffusée en direct depuis le Théâtre Rive Gauche à Paris.

: La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a réaffirmé aujourd'hui sur Europe 1 que l'Etat continuerait à prendre en charge à 100% l'activité partielle des entreprises "tant que la crise durera". "Je veux vraiment que les entreprises soient rassurées, en particulier celles qui sont fermées", a-t-elle insisté.