DIRECT. Covid-19 : quarantaine obligatoire pour les voyageurs venant de Guyane, du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

Ce qu'il faut savoir

Une quarantaine de dix jours sera désormais obligatoire pour tous les voyageurs venant de Guyane, du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, a annoncé Matignon, samedi 17 avril. Cet isolement sera accompagné de restrictions des horaires de sortie, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, avec un renforcement des amendes. Il y a quatre jours, l'exécutif avait déjà suspendu "jusqu'à nouvel ordre" tous les vols entre le Brésil et la France, dans les deux sens, en raison des inquiétudes autour du variant P1 du Covid-19, identifié dans le pays. Suivez notre direct.

L'Allemagne commémore ses morts. Le pays honore dimanche la mémoire de ses quelque 80 000 concitoyens décédés lors d'une cérémonie destinée aussi à faire acte de solidarité envers les familles des victimes mortes dans la solitude à cause du virus. La chancelière Angela Merkel et le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier assisteront dans la matinée à une messe dans l'église du Souvenir de l'Empereur Guillaume, lieu emblématique de Berlin consacré à la paix et la réconciliation.

Record de cas en 24 heures. Plus de 139 millions de cas de contaminations ont été recensés depuis le début de l'épidémie fin 2019, dont environ 730 000 par jour actuellement, un chiffre également en hausse constante depuis fin février. Sur la seule journée de vendredi, plus de 829 000 cas ont été enregistrés en 24 heures, un record.

Week-end confiné à New Delhi. En Inde, un confinement pour le week-end est entré en vigueur à New Delhi. La capitale a ordonné la fermeture de tous les services non-essentiels. Le pays est l'un des plus touchés par la pandémie avec 175 649 personnes mortes du virus.