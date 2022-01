DIRECT. Vaccination contre le Covid-19 : le délai pour recevoir une dose de rappel et conserver son pass sanitaire réduit à quatre mois à partir du 15 février

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Ben oui, mais on reprend demain nous aussi, justement ... C'est un peu tard, ces annonces !

: Bonjour @Julie 06. Comme je le disais plus tôt, Olivier Véran a annoncé ce matin que le protocole sanitaire pour les écoles serait détaillé demain par le ministre de l'Education nationale. Le jour de la rentrée donc, ce qui agace certains de nos internautes dans les commentaires.

: Bonjour Marie Violette,Quid des écoles, des absences d'enseignants malades de la covid ou cas contacts, du protocole sanitaire ?Le ministre est il en vacances scolaires ?Merci pour votre travail et bon dimanche

: Vous êtes extrêmement nombreux à nous envoyer des questions au sujet du pass vaccinal, des nouvelles règles d'isolement ou encore du protocole en vigueur à l'école (qui, je le rappelle, ne sera détaillé que demain). Il m'est impossible de répondre à tous et, dans certains cas, nous n'avons pas la réponse. Mais sachez que mes collègues et moi faisons notre maximum pour obtenir les informations qui manquent. Je vous demande juste un peu de patience ;)

: Bonjour @Sahar. Les règles d'isolement ont été harmonisées et s'appliqueront désormais de la même façon, quel que soit le variant.

: Bonjour Marie-Violette, Jusque là les règles d'isolement n'étaient pas les mêmes pour le variant Omicron. Qu'en est-il maintenant ? Merci

: A partir du 15 février, vous devrez donc avoir effectué votre dose de rappel (2e ou 3e dose, selon les cas) dans un délai maximum de quatre mois afin de conserver votre pass sanitaire. Ce délai était jusqu'ici de sept mois. "Une infection [au Covid-19] équivaudra toujours à une injection", précise le ministre de la Santé.

: Le délai pour effectuer sa dose de rappel et conserver son pass sanitaire sera réduit à quatre mois à partir du 15 février, annonce Olivier Véran.

: Bonjour . Le ministère de la Santé a confirmé à France Télévisions que ces règles seront applicables dès leur entrée en vigueur, y compris pour les personnes qui étaient déjà à l'isolement.

: Bonjour, La fin des mesures d’isolement est-elle rétroactive ? J’ai transmis le document à mon employeur car je devais être isolée jusqu’à mercredi inclus. Que faire dans ce cas ? Merci pour votre réponse.

: Enfin, sachez que les mêmes règles s'appliquent aux enfants : sept jours d'isolement pour les cas positifs et trois tests consécutifs sans quarantaine s'ils sont cas contacts. Ils pourront "venir à l'école tant que ces derniers sont négatifs", assure Olivier Véran. Le protocole sanitaire pour les écoles sera détaillé demain par Jean-Michel Blanquer.

: Les cas contacts non-vaccinés et ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet devront, eux, s'isoler sept jours et obtenir un test négatif à l'issue de cette période.

: Les personnes cas contact devront néanmoins "appliquer de manière stricte les mesures barrières, notamment le port du masque en intérieur et en extérieur", et télétravailler "dans la mesure du possible", précise le ministère de la Santé.

: Autre changement : si vous êtes cas contact et avez un schéma vaccinal complet, plus besoin de vous isoler. Mais vous devrez faire un premier test PCR ou un antigénique le jour où la contamination potentielle vous est signalée. S'il est négatif, vous devrez faire des autotests à J+2 et J+4, fournis gratuitement en pharmacie sur preuve du premier dépistage.

: Cette sortie "anticipée" d'isolement sera possible à condition de ne plus avoir de signe clinique d'infection depuis 48 heures. Ceux qui ne sont pas vaccinés devront s'isoler dix jours, avec une sortie possible au bout de sept jours selon les mêmes conditions.

: Vous l'attendiez tous : le gouvernement a dévoilé ce matin les nouvelles règles d'isolement face à l'épidémie de Covid-19, en vigueur dès demain. Les personnes positives et ayant un schéma vaccinal complet devront s'isoler pendant une durée de sept jours quel que soit le variant, et cet isolement pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif.

: Commençons par un point sur l'actualité de ce dimanche :



• On connaît enfin les nouvelles règles d'isolement pour les personnes testées positives ou cas contact. Nous vous résumons ces nouvelles mesures, en vigueur dès demain.



• Près de 220 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés hier, soit un quatrième jour consécutif au-dessus des 200 000. "Le pic du nombre de cas devrait culminer mi-janvier", a estimé l'épidémiologiste Arnaud Fontanet.



• Plus de 2 700 vols ont été annulés hier aux Etats-Unis, en raison de la flambée de l'épidémie de Covid-19 et d'une météo défavorable dans plusieurs régions du pays.





• Un important incendie, que les pompiers n'ont pas encore maîtrisé, s'est déclenché ce matin au Parlement sud-africain. Aucun bilan n'a été donné et l'origine de l'incendie n'est pas encore connue.