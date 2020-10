DIRECT. Covid-19 : l'application TousAntiCovid a été téléchargée 1,2 million de fois en trois jours

Ce qu'il faut savoir

Mise à jour et rebaptisée, l'application de traçage française des cas de Covid-19, TousAntiCovid, a été téléchargée 1,2 million de fois depuis jeudi soir, a annoncé le secrétaire d'Etat au Numérique, invité de franceinfo dimanche 25 octobre, pour un total de près de 4 millions de téléchargements depuis son lancement. Encore loin du seuil d'adoption au-delà duquel elle serait vraiment efficace, a reconnu Cédric O, qui l'estime "entre 15 et 20 millions", ou au moins à "20% de la population française" (soit 13,4 millions de personnes).

"Je ne pense pas qu'il y aura de grand soir de TousAntiCovid", a reconnu le secrétaire d'Etat, pour qui l'application sera surtout utile plus tard : "Cette épidémie va durer (...) A un moment, on l'espère, elle va refluer, on va rouvrir les bars, les restaurants, les salles de cinéma, et là on aura vraiment besoin de choses pour éviter de redémarrer."

Cédric O n'exclut pas un reconfinement. Interrogé sur franceinfo, il a estimé qu'il ne faut "absolument rien écarter et voir, en fonction de l'évolution de l'épidémie, ce qu'il faut faire". "Soit les courbes commencent à s'infléchir et on laisse le couvre-feu tel quel, on n'a pas besoin de durcir les mesures, soit on voit que cela ne suffit pas (…) et là il faudra probablement prendre des mesures plus dures", a-t-il prévenu.

Nouveau record de contaminations aux Etats-Unis. Samedi, 88 973 cas ont été recensés par les autorités, contre 79 963 la veille, ce qui constituait déjà un niveau inédit. Le chef de cabinet du vice-président Mike Pence a notamment été testé positif samedi, mais le dépistage de Mike Pence s'est avéré négatif.

Nouvelles manifestations anti-couvre-feu en Italie. A Rome, des dizaines de contestataires d'extrême droit ont affronté la police dans le centre-ville, faisant deux blessés du côté des forces de l'ordre. Des incidents similaires avaient eu lieu à Naples la veille. Un couvre-feu est entré en vigueur vendredi soir dans plusieurs régions italiennes.