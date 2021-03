DIRECT. Covid-19 : avec près de 4 800 malades en réanimation, la France frôle le pic de la deuxième vague

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

Dans l'Est, plusieurs journaux notent que les célébrations pascales (Pessah hier, Pâques dimanche prochain) s'annoncent moins contrariées que l'an dernier, malgré certaines contraintes liées à l'épidémie.









Sur le front du Covid, certaines unes sont consacrées à la campagne de vaccination, qui toussote toujours le week-end...









"Dès cette semaine, il y aura (...) un numéro unique, qui fonctionnera comme un coupe-file et qui permettra à toute personne de plus de 75 ans d'obtenir un rendez-vous dans les prochaines semaines."



Afin d'accélérer la vaccination des plus âgés, le chef de l'Etat évoque la mise en place d'un numéro dédié et d'un dispositif d'"appels aux plus de 75 ans qui ne sont pas allés se faire vacciner, ou tout simplement qui n'y ont pas pensé, pour leur proposer des rendez-vous".

Face aux appels de nombreux soignants à durcir les mesures, le chef de l'Etat répond que "l'unanimité scientifique n'a jamais été au rendez-vous". Il n'exclut pas pour autant des décisions radicales comme "la fermeture complète des écoles", qui "ne saurait être un tabou" mais "doit demeurer un dernier recours".









Dans un entretien au JDD, réalisé vendredi soir et publié ce matin, Emmanuel Macron défend "des mesures proportionnées à la situation" et dément avoir déjà décidé d'un nouveau tour de vis. "Pour les jours qui viennent, nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s'imposent", dit-il.

Les 41 médecins signataires de la tribune affirment que "ce tri concernera tous les patients, Covid et non Covid, en particulier pour l'accès des patients adultes aux soins critiques". Ils jugent que "les mesures actuelles sont et seront insuffisantes" pour inverser rapidement la courbe des contaminations.

"Dans cette situation de médecine de catastrophe où il y aura une discordance flagrante entre les besoins et les ressources disponibles, nous serons contraints de faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible."



Les directeurs médicaux de crise de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris font part de leur certitude que leurs "capacités de prise en charge" des patients seront dépassées dans deux semaines. Voici leur tribune dans Le JDD.

Heure d'été oblige, il est déjà 9 heures. Voici les premières informations de ce dimanche 28 mars :



• Face à l'aggravation de la situation sanitaire, une quarantaine de directeurs médicaux de crise disent se préparer à devoir "faire un tri des patients" d'ici 15 jours en Ile-de-France, une situation "jamais connue (...) même pendant les pires attentats subis ces dernières années".



• Dans un entretien au Journal du Dimanche, Emmanuel Macron affirme que "rien n'est décidé" quant à un éventuel durcissement des mesures de freinage dans les prochains jours. "Nous prendrons si nécessaire celles qui s'imposent", assure le chef de l'Etat.



• Des dizaines d'associations, de syndicats, de partis et d'entreprises appellent à manifester, aujourd'hui, dans toute la France, pour réclamer "une vraie loi Climat", à la veille de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi Climat. Près de 200 rassemblements sont prévus.



• Après un nul décevant face à l'Ukraine, les Bleus poursuivent leur campagne de qualification pour le Mondial 2022, dès 15 heures, au Kazakhstan. C'est la première face qu'ils affronteront cet adversaire, alors attention au match piège.