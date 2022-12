DIRECT. Covid-19 : l'Espagne et Israël imposent à leur tour des mesures de contrôle pour les voyageurs en provenance de Chine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Après le Japon, l'Italie et l'Espagne, c'est au tour d'Isräel d'imposer des mesures sanitaires aux voyageurs venant de Chine. "Il a été décidé d'ordonner aux compagnies aériennes étrangères d'accepter des citoyens étrangers sur un vol de la Chine vers Israël uniquement si ces derniers ont été testés (négatif) au Covid", a déclaré dans un communiqué le nouveau ministre de la Santé, Arié Dery.

: 14 heures dans l'Hexagone. Il est temps de faire un point sur l'actualité :



• #PELE Le Brésil entame un deuil national de trois jours au lendemain du décès à 82 ans de son "Roi" Pelé, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps et pleuré à travers toute la planète. Seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois éditions de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé fin novembre à Sao Paulo. Suivez notre direct.



• Le gouvernement espagnol a annoncé, comme les Etats-Unis et un nombre croissant de pays, l'instauration de "contrôles" dans ses aéroports pour les voyageurs venant de Chine, ce que le chef de l'OMS a jugé "compréhensible". Toutes les dernières informations dans notre direct.



• #UKRAINE Vladimir Poutine a déclaré au dirigeant chinois Xi Jinping vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine, louant la résistance de Moscou et Pékin face aux "pressions" occidentales. "Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident, nous défendons nos positions de principe", s'est félicité le président russe. Suivez notre direct.



• Avatar : la voie de l'eau a réuni plus de 6,87 millions de spectateurs depuis sa sortie mi-décembre dans les salles françaises, détrônant "Top Gun: Maverick" comme film le plus vu de l'année 2022, a annoncé son distributeur Disney.

: Faut-il imposer des dépistages du Covid-19 aux passagers en provenance de Chine ? Le débat fait rage au sein de l'Union européenne, alors que la flambée épidémique dans ce pays inquiète la communauté internationale. On vous résume les différents arguments avancés par ici.







: Il est midi ! Faisons un point sur l'actualité :



: Le gouvernement espagnol a annoncé l'instauration de "contrôles" dans ses aéroports pour les voyageurs venant de Chine afin de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus du Covid, a fait savoir la ministre de la Santé en conférence de presse.

: Il est 9 heures ! Faisons un point sur l'actualité :



• Le Brésil entame un deuil national de trois jours au lendemain du décès à 82 ans de son "Roi" Pelé, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps. Du président américain aux étoiles du football comme Neymar, Mbappé ou Messi, le monde entier a rendu hommage à la première star planétaire du ballon rond. Suivez notre direct.



• Nouvelle condamnation pour Aung San Suu Kyi. La dirigeante birmane déchue a été condamnée par un tribunal de la junte à sept ans de prison supplémentaires pour corruption, dans le dernier volet de son procès-fleuve, soit un total de 33 ans derrière les barreaux.



• Les Etats-Unis ont rejoint un nombre croissant de pays ayant décidé d'imposer des contrôles aux passagers en provenance de Chine, après la levée de ses restrictions anti-Covid. Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), "les infections potentielles" pouvant être importées sont "plutôt faibles" par rapport au nombre d'infections circulant déjà au quotidien.



De l'Irak à la Syrie en passant par la Russie et le Mexique, en terrain de guerre comme en zone de paix, près de 1 700 journalistes ont été tués depuis 2003, un lourd tribut dénoncé par Reporters sans frontières.



: Le Monde se demande s'il faut contrôler les voyageurs venus de Chine. Le Japon, les Etats-Unis et l'Italie ont d'ores et déjà annoncé qu'ils imposeraient des tests de dépistage les concernant, alors que la France affirme "étudier" la situation.





: Si la Chine ne publie plus de décompte des cas de Covid-19, les images et témoignages montrent que le pays fait face à une vague dévastatrice. Les regards se tournent vers les vaccins chinois, seuls autorisés dans le pays, dont aucun n'utilise l'ARN messager. Mais leur moindre efficacité n'est qu'un des éléments qui ont engendré la situation sanitaire actuelle, comme je vous l'explique dans cet article.



