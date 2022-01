DIRECT. Covid-19 : l'impact de la cinquième vague va "rester élevé" jusqu'à "mi-mars", selon le Conseil scientifique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour @Ghmb, il est possible que le protocole sanitaire dans les établissements scolaires soit allégé après les vacances d'hiver. L'une des pistes à l'étude est en effet "la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires". Rien n'est confirmé à ce stade : les autorités sanitaires seront consultées pour valider ces décisions, a précisé le gouvernement.

: Bonjour, La levée du port du masque à l'extérieur concerne t elle également les élèves à l'école ? Merci beaucoup !

: Bonjour @masque, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir du 2 février, a annoncé hier le Premier ministre, Jean Castex. Nous résumons ici l'ensemble de ses annonces.

: Bonjour quand nous pourrons enlever le masque ?

: Au sujet d'Omicron, le Conseil scientifique estime que 9 à 14 millions de Français "pourraient avoir déjà été infectés par ce variant" depuis son émergence, début décembre. Les formes cliniques graves restent cependant "moins importantes", rappelle-t-il. L'instance recommande notamment d'allouer "des moyens supplémentaires" pour "renforcer les protocoles sanitaires de prévention et dépistage des infections en milieu scolaire et dans les crèches".

: L'impact de la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 sur le système de soins "va se poursuivre durablement jusqu'à mi-mars", prévient le Conseil scientifique dans son dernier avis. Cet impact pourrait être contenu dans les deux prochains mois "si, et seulement si, la réduction des contacts et la conservation des gestes barrières se poursuivent durant les semaines qui viennent", insiste-t-il.

: La semaine dernière, le collectif d'organisations mobilisé contre l'obligation vaccinale avait appelé l'ensemble de l'île à se joindre à une journée "île morte" et à se "mobiliser partout, dans la rue et devant les entreprises". "A l’occasion des opérations de maintien de l’ordre sur la commune des Abymes, les forces de l’ordre ont été prises à partie par des jets de projectiles, précise la préfecture. Alors qu’ils tentaient de disperser la centaine de manifestants particulièrement violents et agressifs, les gendarmes mobiles et les policiers engagés ont subi des tirs d’armes à feu."

: Des violences ont éclaté hier en Guadeloupe, en marge des mobilisations contre l'obligation vaccinale des soignants. Un gendarme a été "gravement blessé au genou par balle", annonce la préfecture dans un communiqué. Son pronostic vital n'est pas engagé, précisé cette même source.

: 6 heures et quelques minutes, voici un premier point sur l'actualité :



• Le pass vaccinal entrera en vigueur lundi, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel, a annoncé Jean Castex. Le 2 février, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur, le télétravail sera recommandé et non plus imposé, et les jauges disparaîtront dans les enceintes sportives et salles de spectacle où le public est assis. Les discothèques rouvriront en parallèle deux semaines plus tard. On vous résume ici les annonces du gouvernement.



• Les 12-17 ans vont pouvoir recevoir une dose de rappel à partir de lundi, a précisé Jean Castex, ajoutant que les 5-11 ans pourraient être vaccinés par les médecins et les pharmaciens. Un allègement du protocole dans l'Education nationale pourrait être également décidé après les vacances de février.





• Les chefs de la diplomatie américaine et russe se retrouvent de nouveau à Genève (Suisse) aujourd'hui, pour tenter une nouvelle fois de désamorcer la crise ukrainienne. Washington soupçonne toujours Moscou de vouloir envahir son voisin ukrainien, malgré des menaces de lourdes représailles.



•L'Algérie, tentante du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, a été éliminée dès le premier tour après avoir été lourdement battue par la Côte d'Ivoire (3-1). Un résultat qui fait le bonheur des Comores, qualifiés en huitièmes pour leur première participation.