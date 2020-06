DIRECT. Coronavirus : Valérie Pécresse demande que l'Ile-de-France passe "au vert"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Lucien. En effet, ils sont absents du dernier communiqué de la Direction générale de la santé. Face aux 155 et 148 cas du 31 mai et du 1er juin, ce sont 692 contaminations qui ont été rapportées le 2 juin, 617 le 3 juin et 544 le 4 juin sur le site de Santé Publique France. Le nombre de tests est en hausse. Explications.

: Bonjour franceinfo, avez-vous les chiffres des nouveaux cas confirmés au Covid-19 en 24 heures ? J’ai l’impression que les chiffres sont de plus en plus difficile à trouver et donnés de façon aléatoire, avez-vous un avis à ce sujet ?

: L'Association des maires de France (AMF) demande "des clarifications urgentes" au gouvernement sur les modalités de réouverture des écoles. A l'heure actuelle, faute de moyens, les communes ne voient pas comment organiser le dispositif 2S - 2C (activités de santé, sport, civisme et de culture) sur le temps scolaire "pour les élèves ne pouvant être pris en charge par les enseignants". Par ailleurs, l'AMF demandent des "précisions rapides" sur l'organisation de l'accueil extrascolaire cet été.

: "[Si l'Etat ne vient pas renflouer le secteur des transports publics], pour rembourser 2,6 milliards de trou dans la caisse, il faudrait un 'impôt Covid' sur les voyageurs de 20 euros par mois. 20 euros d'augmentation du pass Navigo par mois. Je m'y refuse résolument, ce serait totalement injuste."





La présidente de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, demande sur RTL que le gouvernement compense intégralement les pertes subies par les transports publics dans la région. "Nous sommes littéralement en situation de cessation de paiement."

: Voici les principaux titres :



Le gouvernement doit présenter un nouveau budget de crise en conseil des ministres, avec environ 45 milliards pour soutenir les secteurs les plus fragilisés.





#CORONAVIRUS Le procureur de Paris Rémy Heitz a annoncé l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France, après une quarantaine de plaintes reçues pendant le confinement.





#CORONAVIRUS L'état d'urgence sanitaire ne sera pas prolongé après le 10 juillet, selon les informations du service politique de franceinfo. "C’est le déconfinement juridique", note un membre de l’exécutif.



• Les obsèques de George Floyd se sont déroulées à Houston, au Texas, en présence de 500 personnes, essentiellement des proches. "L'heure de la justice raciale est venue", a déclaré dans un message le candidat démocrate Joe Biden.

: Trois mois après la fin prématurée de la saison, une partie de l'équipe de France a rechaussé les skis hier à Val-d'Isère (Savoie). "On ne peut mettre qu’une seule personne par chambre dans nos logements à Val d’Isère", explique Ludovic Didier , entraîneur de l'équipe de bosses. Les véhicules sont également restreints au niveau de la montée vers le glacier." Le masque est obligatoire sur les remontées mécaniques, mais pour skier. Reportage de France Bleu Pays de Savoie.



: La production industrielle en France a chuté de 20,1% en avril sur un mois, rapporte l'Insee, après avoir déjà perdu 16,2% en mars. La production s'est notamment effondrée de 88% en avril dans l'automobile, après avoir avoir déjà diminué de 45,1% le mois précédent.

: "Il faut qu'on continue avec l'activité partielle pour soutenir l'emploi. Mais il faut aussi s'assurer que, à la clé, il n'y a pas de suppressions d'emplois ni de serrage sur les salaires."



"On sent bien qu'il y a une petite musique sur il va se serrer la ceinture parce qu'il y a moins d'activité que prévu", estime le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, sur France Inter. "Tant pis, on fera de la dette, mais on va sauver les compétences, on va sauver les salaires parce qu'on a besoin de booster la consommation en France."

: Les Français n'ont pas pris d'assaut les rayons alcools pendant le confinement (-4,3% de chiffre d'affaires), selon une étude du cabinet Nielsen. Les bières (+9% pendant le confinement, +36% après) et les boissons anisées (+2%, +24%) ont plus ou moins maintenu leurs ventes. Le pic a eu lieu le samedi 9 mai, en vue de "célébrer" le déconfinement du 11 mai : (+30% pour les bières par rapport à la moyenne des samedis du confinement, +74% pour le champagne et +32% pour les autres vins pétillants).

: Aujourd'hui, la cité judiciaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ne pourra assurer que les comparutions immédiates et les dossiers en lien avec des détenus. En effet, plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés au sein du personnel, signale France Bleu Sud Lorraine. Une vingtaine d'agents de la juridiction interrégionale spécialisée avaient déjà été invités à se confiner, mais deux nouveaux cas ont été confirmés dans d'autre services.









: Aux Etats-Unis, des réservistes de la Garde nationale ont été testés positifs au Covid-19 après avoir été déployés face aux manifestants. Le nombre de personnes contaminées n'a pas été dévoilé, mais cette annonce fait craindre une résurgence de l'épidémie à la faveur des rassemblements contre les violences policières qui ébranlent le pays.

: Plusieurs lecteurs de franceinfo ont signalé avec inquiétude une multiplication par 4 du nombre de contaminations entre le 1er et le 2 juin. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme : cela est dû au nombre de tests effectués. Le point en quelques graphiques dans cet article.











: Un collectif de parents d'élèves d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) réclame en justice la réouverture de toutes les écoles primaires de la commune. Dans le référé déposé devant le tribunal administratif, ces parents estiment que les règles actuelles sont trop drastiques et entraînent une "atteinte illégale" à l'éducation. Une audience doit se tenir cet après-midi.

: Le Brésil a repris la publication des statistiques publiques sur le coronavirus. La Cour suprême brésilienne a en effet estimé que les autorités devaient "rétablir totalement la publication" de ces chiffres, "et ce sous les mêmes conditions que celles utilisées précédemment". Depuis vendredi, le gouvernement livrait les bilans plus tard dans la soirée, sans le nombre total de cas et de décès.

: Comme attendu, la pollution de l'air est en hausse depuis le déconfinement. Les émissions "avaient connu une chute brutale et sans précédent, (...) divisées par 4 par rapport aux niveaux pré-confinement" en Ile-de-France, rappelle par exemple Airparif. Cet organisme relève désormais des niveaux d'oxyde d'azote et de particules (PM10 et PM 2,5) équivalents à 80% des émissions observées avant le confinement.

: Ce n'est pas Godot mais la reprise qui est attendue par le quotidien La Croix. "Si l'activité est repartie en France, l'économie accuse encore le coup du confinement et pâtit de la prudence des consommateurs", souligne le quotidien.









: "La pression monte pour accélérer le déconfinement", écrit ce matin Le Figaro. "Alors que l'épidémie s'éloigne, les mesures de précaution sont de moins en moins acceptées. Entreprises, familles et politiques réclament une levée anticipée des contraintes sanitaires."







: Le quotidien Libération revient ce matin sur les funérailles de George Floyd. Il se penche également sur le rôle de l'Etat pour enrayer la crise économique. Avec presque 500 milliards d'euros "engagés", "le gouvernement ne regarde pas à la dépense pour soutenir l'activité". Le journal y voit une "réhabilitation de la puissance publique en économie".







