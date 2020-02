DIRECT. Coronavirus : un nouvel avion rapatriant des Français a décollé de Wuhan

#ALGERIE Les Algériens bouclent dans la rue un an de contestation populaire inédite ! Le Pacte pour l'Alternance démocratique, qui regroupe des partis et associations en pointe dans le mouvement de contestation, a appelé, avec d'autres, "à faire des 21 et 22 février 2020, un moment fort de la mobilisation populaire pour disqualifier l'agenda de la régénération du 'système' et jeter les bases d'une nouvelle République".