DIRECT. Coronavirus : 25 nouveaux clusters identifiés en France depuis le début du déconfinement

Ce qu'il faut savoir

"Depuis lundi, nous avons identifié 25 clusters sur notre territoire." Le ministre de la Santé, Olivier Véran, rappelle, dimanche 17 mai, dans Le JDD, que "le coronavirus continue de circuler sur notre territoire". Selon lui, "le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel", avec "plus de 50.000 tests réalisés par jour". Suivez l'évolution de la pandémie dans notre direct.

Le nombre de nouveaux patients repart à la hausse. Presque une semaine après la levée du confinement, la France a enregistré, samedi, 96 décès en 24 heures, pour un bilan qui atteint désormais 27 625 morts depuis le 1er mars. Le nombre de patients en soins intensifs baisse toujours mais, signal plus inquiétant, les hôpitaux ont accueilli plus de nouveaux patients ces dernières 24 heures qu'il y a une semaine.

Plus de 300 000 morts dans le monde. La pandémie a fait plus de 309 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi soir. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 88 730 décès pour plus de 1,466 million de cas. Suivent le Royaume-Uni (34 466 morts), l'Italie (31 763), la France (27 625) et l'Espagne (27 563).

Le Brésil se divise toujours. Avec 15 633 décès et 233 142 cas confirmés, le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par le virus. Le président Jair Bolsonaro a une nouvelle fois critiqué, samedi, les mesures de confinement. "Le chômage, la faim et la misère seront l'avenir de ceux qui soutiennent la tyrannie de l'isolement total", a tweeté le dirigeant d'extrême droite.

La fortune des milliardaires britanniques recule. Les milliardaires du Royaume-Uni se sont, pour la première fois en plus de dix ans, appauvris en 2020 en raison de la pandémie. Selon le Sunday Times, les 1 000 plus grosses fortunes du pays ont perdu un total de 54 milliards de livres (60 milliards d'euros) en deux mois. Le journal relève qu'au moins 63 des résidents britanniques les plus fortunés, dont 20 milliardaires, ont sollicité l'aide publique pour verser les salaires de leurs employés.