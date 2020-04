DIRECT. Coronavirus : regardez une édition spéciale du "Magazine de la santé", en immersion au CHU du Mans

Au plus près des soignants et des malades. "Le Magazine de la santé" propose, mardi 14 avril, un documentaire en immersion dans le service de réanimation de l'hôpital du Mans (Sarthe), dans lequel les équipes du magazine ont été autorisées à filmer pendant plusieurs jours, en pleine crise du coronavirus. Ce document inédit est à voir, à partir de 20h50 sur France 5 et sur notre site franceinfo.fr.

Ce document exclusif suit le quotidien des équipes de réanimation pendant cette situation de crise et raconte les histoires poignantes de patients atteints du Covid-19 admis dans le service. Comment les malades sont-ils pris en charge ? Pourquoi les conséquences du virus sont-elles si graves et difficiles à soigner ? Comment tout un hôpital concentre-t-il ses efforts autour d'un service qui en devient le centre névralgique ? Et comment les équipes de soignants luttent-elles pour sauver un maximum de vie, avec les moyens actuels ? Ce documentaire tente de répondre à toutes ces questions que l'on peut se poser.

Après la diffusion du film, Marina Carrère d'Encausse, des patients guéris et des spécialistes répondront en direct, en plateau et par Skype, aux questions des téléspectateurs. Ils arborderont notamment la question de "l'après-réanimation" et de "la vie d'après", quand les malades rentrent chez eux.