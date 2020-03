DIRECT. Coronavirus : regardez l'émission spéciale de France 2 "Vous avez la parole, la France confinée"

Ce qu'il faut savoir

Comment progresse l'épidémie de coronavirus Covid-19, alors que la France a adopté des mesures de confinement pour tenter de ralentir sa propagation ? La stratégie est-elle vraiment efficace ? Pour répondre à ces questions, France 2 diffuse, jeudi 26 mars à 21 heures, "Vous avez la parole : la France confinée", une émission spéciale consacrée à l'épidémie, que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

Le dispositif. Autour de Léa Salamé et Thomas Sotto, des spécialistes et des membres du gouvernement répondront aux questions de Français. Les présentateurs seront entourés du docteur Michel Cymes et de l'éditorialiste politique Nathalie Saint-Cricq. Le journaliste Guillaume Daret relaiera auprès des invités les questions des téléspectateurs, grâce à l'opération #OnVousRépond. Avec Brice Teinturier, "Vous avez la parole" sondera l'impact des mesures sur les Français avec le grand sondage Ipsos/Sopra Steria.

Trois ministres engagés dans la crise. Pour répondre aux Français, seront présents en duplex Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Bruno Le Maire , ministre de l'Economie et des Finances. Des spécialistes apporteront leur expertise sur le coronavirus Covid-19, parmi lesquel figureront entre autres le chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, Philippe Juvin, l'infectiologue Karine Lacombe ou le neuropsychiatre Boris Cyrulnik... Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ou encore Thierry Cotillard, président d'Intermarché participeront également à l'émission.