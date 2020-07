DIRECT. Coronavirus : regardez l'audition de Martin Hirsch devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale poursuit ses travaux sur la crise du coronavirus, lundi 6 juillet à 17 heures, avec l'audition de Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les députés vont également entendre Christophe Gautier, directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Des auditions à suivre sur franceinfo.fr.

• Controverse avec le professeur Raoult. Martin Hirsch conteste deux passages de l'audition de Didier Raoult le 24 juin : d'une part, son estimation à 43% du taux de décès de malades en réanimation à Paris et de l'autre, des propos sur un patient chinois de 80 ans hospitalisé dans la capitale fin janvier et décédé mi-février. "Ces déclarations, qui mettent gravement en cause l'AP-HP, me semblent s'apparenter à un faux témoignage", avait réagi Martin Hirsch.

• Tirer les leçons de l'épidémie. Installée officiellement le 10 juin, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la crise du Covid-19 a pour mission d'analyser la gestion gouvernementale de l'épidémie sous tous ses aspects. Elle est constituée de 32 députés et présidée par la députée LREM du Pas-de-Calais Brigitte Bourguignon, par ailleurs présidente de la commission des affaires sociales.