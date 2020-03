DIRECT. Coronavirus : regardez "Ensemble avec nos soignants", l'émission spéciale de France 2 pour aider le personnel de santé

Ce qu'il faut savoir

France 2 bouleverse ses programmes et diffuse, mardi 24 mars à 21 heures, une grande soirée de solidarité présentée par Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Samuel Etienne. Baptisée Ensemble avec nos soignants, cette émission est l'occasion de soutenir les personnels soignants qui font face à la propagation du coronavirus Covid-19 en France, et de relayer des appels aux dons. Une soirée que vous pouvez suivre et commenter avec nous sur notre site franceinfo.fr.

>>Coronavirus : retrouvez les dernières informations dans notre direct

Des invités en vidéo de chez eux. De nombreux artistes, personnalités et anonymes désireux d'apporter leur soutien aux professionnels de santé seront présents tout au long de la soirée. Ils interviendront en vidéo de chez eux, parmi lesquels figureront Patrick Bruel, Carla Bruni, Ary Abittan, Gad Elmaleh ou encore Joyce Jonathan.

Solidarité et appels aux dons. France Télévisions, avec le soutien de Radio France, sera associé à la Fondation de France pour accompagner et mettre en œuvre la collecte des dons. TV5 Monde diffusera cette soirée exceptionnelle en direct dans le monde entier #EnsembleAvecNosSoignants.