DIRECT. Coronavirus : premier cas confirmé en Allemagne, l'épidémie fait 106 morts en Chine

: Le vol charter a été accepté par la Chine. Il partira dans la soirée pour Wuhan. "Nous apporterons également des fournitures d'aide telles que des masques et des combinaisons de protection pour les Chinois ainsi que pour les ressortissants japonais", a expliqué le ministre japonais des Affaires étrangères.

: Le Japon va envoyer aujourd'hui à Wuhan un avion pour évacuer environ 200 de ses ressortissants de la ville, épicentre du coronavirus.

: Un premier cas de contamination par le coronavirus chinois a été confirmé tôt mardi matin en Allemagne. "Un homme de la région de Starnberg (Bavière)a été infecté avec le nouveau coronavirus" et "a été placé sous surveillance médicale et à l'isolement", a annoncé un porte-parole du ministère bavarois de la Santé dans un communiqué.

On débute par le traditionnel point sur l'actualité.



Le bilan continue de grimper en Chine. L'épidémie de coronavirus a fait désormais 106 morts et a contaminé plus de 4 500 personnes. Une première personne est morte à Pékin. Plusieurs pays, dont la France, préparent l'évacuation de leurs ressortissants.



• C'est officiel. Le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, sera tête de liste pour les municipales à Tourcoing. Et il a laissé entendre qu'il lâcherait son fauteuil de ministre en cas de victoire : "Si je suis tête de liste, c'est pour être maire".



• Le trafic à la RATP sera "quasi normal" demain a assuré au Parisien la PDG de la RATP Catherine Guillouard, alors qu'est prévue une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.









Le chômage est en recul. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) baisse de 1,7% (–55 700) lors du dernier trimestre de l'année 2019.