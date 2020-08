DIRECT. Coronavirus : nouvelle manifestation attendue à Berlin contre les mesures sanitaires

#MALI Au Mali, la junte militaire, qui a évincé il y a plus d'une semaine le président Ibrahim Boubacar Keïta, étudie actuellement les demandes de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sur la transition politique dans le pays. Celle-ci souhaite que soit nommé un chef de gouvernement issu de la société civile, et que la transition ne dure pas plus d'un an.