DIRECT. Coronavirus : masque obligatoire à Melbourne, la situation s'améliore en Guyane

Ce qu'il faut savoir

Le Covid-19, qui a contaminé plus de 14 millions de personnes dans le monde, continue de se propager ou reprend dans de très nombreux pays, dimanche 19 juillet. En Europe, plusieurs Etats ont pris des mesures ciblées pour tenter d'éviter une deuxième vague. Aux Etats-Unis, plus de 60 000 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés samedi, ce qui porte le bilan total à 3 698 209 cas. Suivez la situation en direct.

Le parlement suspendu en Australie. Le parlement australien a suspendu ses sessions pour deux semaines, de crainte que les députés venant des foyers de contamination ne contribuent à propager le coronavirus. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire à compter de jeudi dans les lieux publics à Melbourne. L'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, compte plus de 3 000 cas actifs de Covid-19, dont 363 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, et ce en dépit du confinement en vigueur depuis 10 jours. L'absence du port de masque sera passible d'une amende de 200 dollars australiens (122 euros), et les bandanas et écharpes seront autorisés le temps que l'Etat soit en mesure de répondre à la demande de masques.

Amélioration de la situation en Guyane. Dans ce département-région d'outre-mer les autorités ont fait part, samedi, d'une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus. "La baisse du nombre de nouveaux cas confirmés semble engagée sur l'ensemble du territoire hormis à Saint-Laurent du Maroni où elle semble toutefois s'engager et sur le fleuve Maroni où la situation est suivie avec attention", ont précisé la préfecture et l'Agence régionale de santé de Guyane. Le taux de positivité recule également progressivement alors que près de 5 000 tests ont été réalisés la semaine dernière dans ce territoire français d'Amérique du Sud.

Masques obligatoires dans les lieux clos lundi en France. Le port du masque sera obligatoire "dès lundi" dans tous les lieux publics clos de France, pour casser les signaux de reprise de l'épidémie, a confirmé le ministre de la Santé Olivier Véran, comme l'avait annoncé jeudi le Premier ministre. Cela concerne notamment les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts. Un décret sera publié dans les prochaines heures pour préciser les lieux concernés.

Un record pour les contaminations journalières. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état samedi d'un nombre record de nouvelles contaminations au Covid-19 pour la deuxième journée consécutive, le total augmentant de 259 848 cas en 24 heures. Le record précédent, publié vendredi, faisait état de 237 743 nouveaux cas. Le rapport publié samedi montre que les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud sont les pays avec le plus grand nombre de nouvelles contaminations. Le nombre de décès supplémentaires en 24 heures est de 7 360, leur plus forte progression sur une journée depuis le 10 mai.