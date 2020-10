DIRECT. Covid-19 : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille passent en zone d'alerte maximale à partir d'aujourd'hui

Ce qu'il faut savoir

Après Aix-Marseille et Paris et la Guadeloupe, quatre autres villes, dont Lyon et Lille, basculent en zone d'alerte maximale, samedi 10 octobre, pour freiner la circulation active du coronavirus. Les bars ont fermé le rideau à 22 heures vendredi dans ces territoires. D'autres restrictions, comme l'interdiction des foires, des salons professionnels et des cirques, des jauges plus limitées dans les centres commerciaux, grands magasins et amphis universitaires ou encore la fermeture des salles de fitness et des piscines aux adultes, sont mises en place. Toulouse et Montpellier, "qui présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes", pourraient suivre le même chemin et basculer "d'ici à lundi matin", a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran.

20 339 nouveaux cas en 24 heures en France. La situation s'aggrave dans le pays, qui enregistre 20 339 nouveaux cas en 24 heures, un nouveau record, selon des chiffres officiels publiés vendredi soir. Le Conseil scientifique du gouvernement n'a pas exclu la possibilité de reconfinements locaux "si nécessaire".

Le Brésil s'apprête à dépasser les 150 000 morts. Le Brésil devrait dépasser samedi le seuil des 150 000 morts du coronavirus, près de huit mois après l'apparition du premier cas, alors que le nombre de décès quotidiens continue lentement de baisser. Ce pays de 212 millions d'habitants aux dimensions continentales est le deuxième le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis

Un couvre-feu à Berlin pour endiguer l'épidémie. La capitale allemande impose à partir de samedi la fermeture des bars et restaurants entre 23 heures et 6 heures pour endiguer l'augmentation inquiétante des infections au Covid-19. La ville de Francfort a pris une mesure similaire, entrée en vigueur vendredi soir, avec la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction de vente d'alcool entre 22 heures et 6 heures.

De nouvelles restrictions attendues au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson doit détailler sa stratégie devant les députés lundi. Accusé de ne pas suffisamment informer les parlementaires de ses plans pour lutter contre le virus, le gouvernement a cette fois préparé le terrain. Les députés du nord-ouest de l'Angleterre, particulièrement touché par la pandémie, ont été prévenus qu'il était "très probable" que des règles plus strictes soient appliquées dans "certaines régions".