DIRECT. Coronavirus : les ruptures de contrat ont triplé en France depuis le mois de mars

: Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sera d'ailleurs sur le plateau du journal de 20 heures de France 2 pour répondre à vos questions sur la rentrée. Si vous avez des interrogations sur l'accueil des élèves dans les établissements en septembre, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre formulaire. Si votre question est retenue, le ministre vous répondra ce soir.





: A un peu moins de deux semaines de la rentrée scolaire, les parents et les enseignants s'inquiètent pour la sécurité sanitaire des élèves face au Covid-19. "Les mesures sont connues, ce sont les mêmes, ce qui va changer c'est l'application sur le terrain", explique à franceinfo Didier Lepelletier, chef du Service de bactériologie-hygiène hospitalière du CHU de Nantes.

: BonjourStats. Oui, vous pouvez retrouver cette information dans notre tableau de bord qui suit l’évolution de l'épidémie. Au dernier bilan, parmi les victimes, on compte 11 657 personnes âgées de plus de 80 ans et 6 848 âgées de 60 à 79 ans. A l'inverse, seulement 1 314 victimes françaises ont moins de 60 ans.





: Bonjour et merci pour votre travail. Je cherche mais ne trouve pas les chiffres concernant l'âge des morts dû au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Les auriez-vous ? Merci et bonne journée.

: "Je m'inquiète des conséquences sociales" du port du masque généralisé, confie sur France Inter le député LR Aurélien Pradié. "Il y a un point d'équilibre à trouver entre les mesures sanitaires et les mesures de vie sociale." Plus de précisions dans notre article.

: Bonjour @Lyonnais. Le site Lyon capitale vous propose une carte pour vous permettre de vous y retrouver. La majorité des zones se trouve sur la presqu'île ou sur les quais. Par ailleurs, à l'échelle de la France, je vous rappelle l'existence de notre carte qui répertorie les villes ayant pris ce type de mesures.







: Bonjour, est-ce que vous auriez un document qui récapitule les endroits où le port du masque en extérieur devient obligatoire Samedi à Lyon ? Un plan peut-être ? Merci d'avance, une belle journée à vous !

: "Le gouvernement doit rendre les masques gratuits."



Invité des "4 Vérités" de France 2, Adrien Quatennens s'est également inquiété de la rentrée scolaire : "Il faut sans doute renforcer le protocole sanitaire. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites, sur la distanciation en classe, sur le port du masque dès le collège."





: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



L'opposant russe Alexeï Navalny est hospitalisé en soins intensifs, sa porte parole dénonce un "empoisonnement".





La France a enregistré plus de 3 700 nouveaux cas positifs en 24 heures, un record depuis le déconfinement. Nice et Toulouse vont devenir, jeudi et vendredi, les deux premières grandes villes à rendre le port du masque obligatoire partout en extérieur.



• Kamala Harris, 55 ans, est devenue officiellement la première femme de couleur à figurer sur un "ticket" pour une élection présidentielle américaine. Dans son discours, elle a dénoncé le manque de leadership de Donald Trump qui a "coûté des vies et des moyens de subsistance".



• Malgré une belle entame de match, Lyon a subi la loi du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions (3-0). "Toutes et tous derrière le PSG", dimanche, en finale, pour que "la mythique coupe retrouve le sol français", a réagi Emmanuel Macron.

: Bonjour . Selon la Direction générale de la Santé, hier, le nombre de tests réalisés en une semaine était de 628 600, soit environ 90 000 par jour. Plus de 6 millions ont été réalisés depuis le début de l’épidémie. Le pourcentage de tests positifs continue par ailleurs à légèrement augmenter, à 3,1% hier contre 3% mardi.

: Bonjour, avez vous le nombre de test Covid-19 effectués chaque jour en France ? Merci

: Bonjour @malade survivant. Selon mes calculs, il y a eu 91 morts en une semaine à cause de l'épidémie. Selon la direction générale de la santé, 30 468 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie, dont 19 957 au sein des établissements hospitaliers et 10 511 en établissements sociaux et médico-sociaux. Retrouvez tous les chiffres dans notre tableau de bord de suivi de l'épidémie.

: Bonjour. Pourriez-vous me dire combien de morts du corona sont enregistrés depuis une semaine ? On a le nombre de cas, d'hospitalisation... Merci

: En Allemagne, l'idée de ramener la semaine de travail à quatre jours refait surface comme remède pour maintenir l'emploi pendant et après la crise sans précédent causée par le coronavirus. Le ministre social-démocrate du Travail, Hubertus Heil, juge dans la presse qu'"un temps de travail réduit avec compensation salariale partielle peut être une mesure appropriée".

: Le nombre d'annonces de ruptures de contrat en France entre mars et mi-août est trois fois plus important que l'année précédente, selon les chiffres publiés par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Dans le détail, 48 954 ruptures de contrat de travail ont été envisagées dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi.

: Bonjour @Lectrice assidueet merci pour votre très bonne remarque. L'application StopCovid, lancée début juin par le gouvernement pour retrouver les contacts des personnes touchées par le Covid-19, a été téléchargée 2,3 millions de fois mais n'a permis de notifier que 72 contacts à risque, a indiqué hier la Direction générale de la Santé. Cela peut s'expliquer par l'utilisation encore très faible de l'application dans la population ou dans l'entourage de la personne contaminée, ou parce que celle-ci ne l'a installé qu'après avoir reçu le résultat de son test.

: Bonjour et merci pour votre travail. Une question : pourquoi ne reparle-t-on pas de l’appli StopCovid ? Quand elle a été lancée, on était proche des vacances et le nombre de cas diminuait. À l’heure actuelle, je pense qu’il serait intéressant que l’état en reparle et incite les gens à la charger. Il y a certainement une raison pour que cela ne doit pas fait mais je ne la cerne pas.

: La fumée de cigarette propage-t-elle le virus ? Les experts interrogés jugent d'autant plus improbable la contamination par inhalation de fumée de cigarette ou de vapoteuse que ce scénario relève d'une transmission aérienne du virus par micro-gouttelettes, une hypothèse débattue par les chercheurs. Toutes les explications dans notre article.





: Bonjour @Evecap et merci pour cette question. Avec la crise sanitaire, l’aide alimentaire est submergée de demandes, indique Le Parisien. Les bénévoles de l’association Août secours alimentaire ont enregistré jusqu’à trois fois plus d’inscrits cette année après le confinement.

: Bonjour. Je vois aussi un sujet sur l'aide alimentaire, de quoi s'agit il ? Merci et bonne journée.

: L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures 1 707 nouveaux cas d'infection au coronavirus, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le mois d'avril, selon des chiffres officiels. Ces statistiques portent à 228 621 le nombre total de cas depuis le début de la pandémie.

: A Nice, le port du masque sera obligatoire dans toute la ville à partir d'aujourd'hui. Le préfet des Alpes-Maritimes répond ainsi à la demande formulée par le maire Les Républicains, Christian Estrosi. Plus de détails dans notre article.

: "La rentrée est hors norme." Le SNUipp-FSU, première organisation syndicale à l'école primaire, demande un décalage de la rentrée scolaire de quelques jours. Mais la proposition ne fait pas l'unanimité. Plus d'explications dans notre article.

: "Masque obligatoire à Pau : il va falloir s'y faire", prévient L'Eclair des Pyrénées. Comme dans de nombreuses villes, le masque est devenu obligatoire dans le centre-ville de Pau depuis hier.







: La compagnie aérienne australienne Qantas annonce une chute de 82% de ses revenus entre avril et juin en raison de la pandémie de Covid-19. Cela représente une perte annuelle de 1,9 milliard de dollars américains.

