DIRECT. Coronavirus : les partenaires sociaux reçus à l'Elysée, des annonces sur le chômage partiel attendues

"Ce qui s'est passé au moment de la Fête de la musique, je pense que c'est déplorable et il faut le dire. Ce virus, on ne le palpe pas, on ne le sent pas, donc on peut se relâcher si on en a envie. Mais il faut faire vraiment attention : c'était surtout des jeunes qui étaient-là, mais s'il y a une personne parmi eux qui était porteuse du virus, elle a pu le transmettre aux autres. En plus, une personne asymptomatique peut transmettre le virus."

#CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Le professeur Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique et directeur de l'Institut d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l'Inserm, à propos du déconfinement et des scènes d'attroupements observées, notamment, en plein Paris.