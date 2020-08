DIRECT. Coronavirus : le port du masque devient obligatoire dans une partie du centre-ville de Lyon

#FOOT Les Champs-Elysées seront ouverts et entièrement piétonnisés : les voitures ne pourront pas circuler sur la célèbre avenue parisienne pour pouvoir laisser plus d'espace aux piétons et ainsi mieux faire respecter la distanciation sociale. "On ne le fait que le 31 décembre, on ne l'avait jamais fait en dehors", a souligné Didier Lallement.