DIRECT. Coronavirus : le nombre de contaminations à un niveau record en France et en Allemagne

: "On aurait fait mieux que le gouvernement dans la gestion de la crise."



Invité ce matin de franceinfo, Eric Coquerel a détaillé les mesures que son parti aurait prises s'il avait été au pouvoir : "On aurait pris des décisions de réquisition, de nationalisation. On aurait fait tout de suite un effort supplémentaire pour l'hôpital, pas dans plusieurs mois, pour se garantir des lits, et nous aurions rendu les masques gratuits."

: @Jiepha Attention, cette hausse soudaine s'explique surtout par la transmission en retard de données de la part d'un hôpital de l'Essonne, qui a signalé 76 morts d'un coup, dont certains remontant à deux mois.

: Bonjour. En 6 jours, le nombre de morts dûs au covid 19 est passé de 17 à 123, et on dirait que ça n'inquiète personne. Doit on s'attendre à une reprise rapide de l'épidémie ? Merci et bonne journée

: La Rhénanie du Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne, et la Bavière sont les deux Länder les plus touchés par la pandémie, avec chacun environ 65 000 cas officiellement recensés. L'Allemagne réalise toutefois environ deux fois plus de tests par semaine en septembre par rapport à avril, avec un million de tests contre 500 000 il y a cinq mois.

: L'Allemagne enregistre ce matin son nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus le plus élevé depuis avril, avec 2 297 nouvelles infections, selon l'institut de veille épidémiologique Robert Koch.

: #coronavirus Bonjour FI, avant tout merci pour votre travail quotidien dans relâche ! Je tenais à remercier les équipes médicales et biologistes ( on a déjà oublié tout ce qu’ils donnaient et faisaient pour nous tous ) pour leur travail d’arrache pieds vu les circonstances actuelles ! Eh oui ma fille a été dépisté et en 48h nous avons obtenu les résultats ! Alors certes l’attente au dépistage est longue, certes les résultats se font attendre mais si chacun respecte les uns et autres, l’ordre de priorité, joue collectif et est bienveillant, tout peut se passer au mieux ! Un grand merci à tous ceux qui se mobilisent en cette période de crise sanitaire , et protégez vous tous, si vous ne le faites pas pour vous faites le pour tous les autres ! On oublie déjà le confinement et les décès dus à ce fichu virus ! Bonne journée de la part d’une famille qui a vécu le stress mais qui aujourd’hui se réveille sans trace de COVID et qui va continuer à appliquer les gestes barrières !

: Dans les commentaires, @Charlotte a une pensée pour les biologistes et laborantins qui ne chôment pas par les temps qui courent.

: Les chiffres de la Russie pour les dernières 24 heures sont tombés : 144 morts et 6 605 nouveaux cas, des chiffres en légère hausse par rapport à hier.

: Si la progression est "lente", "ce sont des chiffres importants", indique Aurélien Rousseau, avec encore 27 nouveaux patients admis en réanimation la veille. "La réanimation dans cette nouvelle phase est mieux ciblée sur les cas graves", avec "une baisse de la durée moyenne de l'hospitalisation en réanimation", mais une éventuelle hausse des hospitalisations dans quelques semaines pourrait pousser à "devoir s'interroger sur des déprogrammations [d'opérations] ciblées".

: Environ 20% des lits en réanimation sont occupés par des patients atteints du Covid-19 en Île-de-France, indique sur Europe 1 Aurélien Rousseau, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), qui s'attend à "une forte tension dans 15 jours-3 semaines".

: Il faut bien sûr prendre ces chiffres dans leur contexte, avec le nombre de décès (relativement faible) et le taux de positivité par région. On ne disposait pas de ces indicateurs il y a quelques mois. Cela dit, le taux d'incidence qui augmente de façon régulière montre que l'épidémie est de nouveau dans une phase d'expansion. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres dans notre tableau de bord de l'épidémie, remis à jour quotidiennement.

: Bonjour Merci pour votre travail. Vous répétez (comme tout le monde) les chiffres quotidiens des nouvelles contaminations au covid. Mais comparer ce chiffre à l'ensemble de la pandémie en France me paraît abusif : en avril on ne faisait pas de tests, donc on ne connaît pas le nombre de contaminations quotidiennes. Ne serait ce pas plus juste de dire que c'est le nombre de contaminations le plus élevé depuis la pratique des tests ?Merci

On commence par un point sur l'actualité de cette matinée :



Santé publique France annonce 13 215 nouveaux cas de contamination en 24 heures, dont Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, qui se met en quarantaine. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé en France depuis le début de la pandémie.



