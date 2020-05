DIRECT. Coronavirus : le Japon lève l'état d'urgence pour une grande partie de la population

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le taux de chômage en France a diminué de 0,3 point au premier trimestre à 7,8%. Pour l'Insee, qui publie ce chiffre, il s'agit d'une "baisse en trompe-l'oeil" due au confinement de la deuxième quinzaine de mars. Elle résulte "d'un fort recul du nombre de personnes sans emploi se déclarant disponibles ou en recherche active d'emploi pendant la période de confinement", souligne l'institut.

: De même, France Bleu Nord nous informe ce matin sur une enquête inquiétante de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts-de-France. Dans la région, un patron sur cinq envisage de licencier. Cette enquête, à laquelle ont répondu 2 942 chefs d’entreprise, indique que 40% seulement de ces entreprises ont repris totalement le travail avec le déconfinement, 35% partiellement.

: 600 000. C'est le nombre d'Australiens qui ont perdu leur emploi en avril raisons des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis plus de 40 ans, selon bureau australien des statistiques.

: Le déconfinement se met en place dans les 188 prisons de France. Masques, gels, visites... Reportage dans le centre pénitentiaire du Pontet dans le Vaucluse qui a ouvert ses portes exceptionnellement à franceinfo.

: Alors comment s'assurer que les gel hydroalcoolique qu'on achète est efficace contre le Covid-19 ? Voici comment les repérer :



• La norme EN 14476 est affichée sur l'étiquette



• Ou bien il contient au minimum 60% d'alcool - ou une concentration comprise entre 520 et 630 mg/g



• Il comporte la mention "virucide" ou "élimine les virus"

: C'est le cas du gel de la marque Symex, présenté sur son flacon comme un "désinfectant pour les mains", en vente dans plusieurs pharmacies parisiennes. Or, plusieurs bouteilles ne contenaient que 27% d'alcool, bien loin du seuil d'efficacité virucide recommandé par l'Agence du médicament. Un cas loin d'être isolé : la confusion concerne aussi certains gels des grandes surfaces, de réseaux de pharmacies et de magasins bio.

: En absence d'eau et de savon, gels et solutions hydroalcooliques sont recommandés pour limiter les risques de contagion. Mais derrière cette appellation, on trouve tout et n'importe quoi. Avec ma collègue Mathilde Goupil, nous avons enquêté pour vous aider à faire le tri entre gels efficaces et inactifs contre le Covid-19.



: Au micro de franceinfo hier soir, le docteur Olivier Milleron, cardiologue à l’hôpital Bichat et membre du collectif Inter-hôpitaux, alertait aussi sur la détresse des soignants face au manque de moyens : "Nous on ne demande pas de médaille. On a fait notre travail. On demande juste des moyens qu'on demande depuis plusieurs mois pour faire notre travail".

: "En fait, on passait notre temps à chercher du matériel et des places partout. On n'était jamais avec les patients (...) On n'a pas le matériel pour se protéger, on n'a rien (...) Je ne voyais pas la médecine comme ça. Je me demande ce que je fais là."



Epuisés physiquement et moralement, ils sont prêts à déchirer leur blouse. A l'heure où la France se déconfine, des soignants se posent la question d'arrêter. Notre journaliste Gaëlle Joly les a rencontrés.





: Aucun texte légal ne vous interdit de vous rassembler à plus de 10 dans un cadre privé. Les décrets publiés le 11 mai ne mentionnent en effet qu'une limite aux rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux publics, relève Le Parisien. Si le gouvernement voulait en effet encadrer les rassemblements privés, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement.

: Le maire de Deauville (Calvados) est inquiet pour ses administrés. Alors que certaines plages ont ouvert hier dans le Finistère et en Loire-Atlantique, il craint que "si on annonce que les plages ouvrent, alors on va avoir un raz de marée humain". A franceinfo, il a dit craindre "un brassage dangereux pour à nouveau alimenter une deuxième vague de contamination". (LOU BENOIST / AFP)

: "Nous avons un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la première fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre. Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître."



Et dans la série "déclarations anxiogènes", voici la mise en garde du directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève (Suisse).

: Un rapport de l'ONU alerte ce matin sur le stress et les troubles mentaux, l'autre fléau de la pandémie. Le Covid-19 risque d'entraîner une autre crise majeure de santé publique en provoquant une grande détresse psychologique, s'alarment les Nations unies. Car "même quand la pandémie sera maîtrisée, le deuil, l'anxiété et la dépression continueront d'affecter les personnes et les communautés", prévient le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

: "Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?" C'est la question que pose Le Parisien / Aujourd'hui en France ce matin. Et pour cause, difficile de se projeter dans ces circonstances sanitaires. Pour les vacanciers comme pour les professionnels du tourisme, "Pourra-t-on voyager en Europe cet été ?", renchérit Le Dauphiné.







: Dans Le Figaro, c'est "la surprenante résistance de l'Afrique à la pandémie" qui apparaît en une. Alors que beaucoup craignaient une hécatombe, la maladie reste contenue sur le continent.







: Dans "le monde d'après", L'Humanité envisage de passer aux 32 heures de travail hebdomadaire. "Et si c'était le moment ?", demande le quotidien en une.







: Nous défendons une société de la reconnaissance, qui sache valoriser celles et ceux sans lesquels elle ne tiendrait pas, dans la crise comme après", réclame cette tribune publiée dans Libération, Mediapart, Politis, Regards, L'Humanité et L'Obs. Ils demandent des hausses de salaire pour notamment les "travailleurs de l'aube et du soir, fonctionnaires de jour comme de nuit, soignants et enseignants dévoués".

: Une "convention du monde commun". Plus de 150 responsables politiques et intellectuels de gauche et écologistes, dont le député européen EELV Yannick Jadot, le numéro 1 du PS Olivier Faure ou encore l'économiste Thomas Piketty, appellent dans une tribune publiée dans six médias ce matin à réunir dans les prochains mois "toutes les énergies disponibles, les citoyennes et citoyens épris de profonds changements, les formations politiques, les forces associatives, les initiatives que portent syndicats et ONG."

: Seulement 55 nouveaux cas d'infection ont été recencés hier dans l'ensemble du Japon, dont 10 à Tokyo. Au total, le pays a enregistré quelque 16 000 cas de Covid-19 sur son sol depuis le début de crise sanitaire, pour 687 décès, des niveaux bien plus faibles que ceux observés en Europe et aux Etats-Unis.

: Le Japon est optimiste. Le gouvernement a assuré cette nuit qu'il comptait lever l'état d'urgence dans la plupart des régions du pays plus tôt que prévu. Mais attention, les régions plus densément peuplées, comme Tokyo, ne seraient pas concernées. Du moins pas tout de suite.

: Le coronavirus a contaminé 933 personnes de plus en Allemagne au cours des 24 dernières heures. Selon les données publiées ce matin par l'Institut Robert Koch (RKI), l'épidémie a causé 89 décès supplémentaires dans le pays, portant à 7 723 le nombre total de morts.

: Et cette mauvaise santé des entreprises n'est pas propre à la France : selon le cabinet KPMG, plus d'un tiers des factures en France étaient impayées (35,1%) au 2 mai, un chiffre en hausse de 82% comparé à avant la pandémie. En Italie, la hausse est de 122% mais à partir d'une base moins élevée, mais avec seulement 28,7% de la valeur des factures impayées au 2 mai. Tandis qu'au Royaume-Uni, la progression n'est que de 41,6% mais les impayés y étaient déjà plus importants, si bien qu'ils atteignent une proportion de 43% au 2 mai.

: Les entreprises françaises se prennent de plein fouet la crise sanitaire. Le montant des factures considérées comme impayées a presque doublé par rapport à avant la crise, selon le cabinet KPMG, qui publie jeudi une étude sur le pilotage de la trésorerie d'entreprise en temps de crise.

: Commençons la journée par un premier point sur l'actu :







Une deuxième vague d'écoliers reprend aujourd'hui le chemin de l'école. C'est le cas notamment en Ile-de-France, région très touchée par l'épidémie de coronavirus. Suivez cette reprise dans notre direct.



Le groupe pharmaceutique français Sanofi se retrouve au cœur d'une polémique après les déclarations d'un de ses dirigeants, qui assure que les Etats-Unis seront prioritaires pour la fourniture d'un éventuel vaccin.



Le bilan en France dépasse les 27 000 morts, après le dernier rapport de la DGS qui dénombre 83 morts supplémentaires en 24 heures. On vous explique ici comment bien lire ces chiffres et ici pourquoi il n'est pas forcément pertinent de comparer les taux de mortalité entre les pays.







• Le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi de lutte contre la haine en ligne. Le texte prévoit pour les plateformes et les moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus "manifestement" illicites.