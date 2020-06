DIRECT. Coronavirus : le gouvernement s'apprête à alléger le protocole sanitaire dans les entreprises pour favoriser le retour au travail

Ce qu'il faut savoir

Le déconfinement se poursuit en Europe et en France, mardi 23 juin, alors que le gouvernement s'apprête à alléger le protocole sanitaire dans les entreprises. Selon un document du ministère du Travail révélé par Les Echos lundi, le télétravail ne sera plus considéré comme la norme et la règle des quatre m2 minimum autour de chaque salarié sera remplacée par une simple distance d'un mètre.

Quant au port du masque, il ne sera recommandé que si les règles de distanciation ne peuvent être respectées. Les gants resteront fortement déconseillés. Comme avant, l'employeur devra procéder à des nettoyages ou des désinfections réguliers, chaque jour a minima.

Réouverture du musée d'Orsay. Il sera le premier grand musée parisien à rouvrir ses portes : le musée d'Orsay met fin mardi à trois mois d'un confinement douloureux, synonyme d'une chute vertigineuse des recettes, avec une rétrospective de James Tissot, portraitiste de la bourgeoisie triomphante de la fin du 19e siècle.

Le Royaume-Uni poursuit son déconfinement. Le Royaume-Uni, pays le plus touché d'Europe, continue de lever progressivement son confinement. Il a enregistré lundi moins de 1 000 nouveaux cas et 15 morts, soit le plus faible bilan depuis le 15 mars, selon le ministre de la Santé Matt Hancock. L'Angleterre prévoit de rouvrir cinémas, musées et galeries à partir du 4 juillet, une nouvelle étape dans le processus de déconfinement.

Deuxième vague en Corée du Sud. La Corée du Sud a reconnu mardi qu'elle luttait depuis mi-mai contre "une deuxième vague" de coronavirus, avec entre 35 et 50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs.

Record de contaminations en Argentine. Le pays a enregistré lundi ses chiffres les plus élevés de contaminations et de décès depuis le début de l'épidémie avec 2 146 nouveaux cas confirmés en 24 heures et 32 décès. Cela porte à 44 931 le nombre des contaminations et à 1 043 le nombre des décès. Le gouvernement a imposé un confinement qui est en vigueur depuis le 20 mars, mais il a dernièrement augmenté le nombre des activités autorisées.

Réouverture de Disneyland. Le parc d'attraction Disneyland près de Paris a annoncé lundi sa réouverture pour le 15 juillet, avec une capacité d'accueil réduite. Le site, composé de parcs de loisirs et d'hôtels, était fermé depuis le 15 mars.