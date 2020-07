DIRECT. Coronavirus : le Brésil est confronté à un nombre record de nouvelles contaminations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Avec un peu de retard, on fait un point sur les unes de la presse. Alors que le ministre la Santé a annoncé la reprise des distributions de masques gratuits "à destination du public précaire", Ouest-France se demande qui pourra bénéficier de cette mesure.



: Enfin, en bout de course, ce sont les nouvelles hospitalisations pour Covid-19 et les admissions en réanimation qu'il faut regarder. Pour l'instant, ces données ne connaissent pas une augmentation flagrante, quelle que soit la région concernée.



: Autre indicateur intéressant : le nombre d'interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Et au niveau national, on observe un léger rebond autour du 14 juillet.



: On vous explique notamment ce qu'est le taux d'incidence et le facteur de reproduction : deux indicateurs qui repartent en légère hausse, notamment en Mayenne, en Seine-Saint-Denis ou en Bretagne. Mais attention, ils ne se suffisent pas à eux seuls : ils peuvent augmenter uniquement parce qu'on a davantage compté de cas à la suite de tests plus nombreux.



: Observe-t-on une nouvelle vague épidémique ? Répondre à cette question n'est pas chose aisée, vu le nombre d'indicateurs et leur complexité. Pour vous aider à y voir plus clair, on vous dresse le portait des 4 principaux indicateurs, avec leur intérêt, ce qu'ils montrent, et leur limite.

: On en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le meilleur moyen de ralentir la propagation du coronavirus, et donc un éventuel reconfinement, est de respecter les mesures de distanciation physique et les gestes barrières. Port du masque, lavage régulier des mains, maintien d'une distance d'au moins un mètre entre chaque personne... On garde les bons réflexes !











: : Quant au reconfinement, le gouvernement n'a pour l'instant pas donné d'indications en ce sens. Lundi, Olivier Véran a estimé qu'"à ce stade, nous sommes très loin" d'une deuxième vague, "mais nous constatons une dynamique de circulation du virus qui nous inquiète". Dans l'hypothèse d'une reprise de l'épidémie, l'exécutif travaille sur quatre scénarios possibles de reconfinement. Mais l'objectif est d'éviter à tout pris un reconfinement national, qui sera désastreux pour l'économie.

: Bonjour . Dans son bilan d'hier, Santé publique France dénombre 984 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures. 122 clusters sont actuellement en cours d'investigation, dont 12 ont été détectés hier. 6 366 malades du Covid-19 sont hospitalisés, dont 445 en réanimation. Selon l'agence sanitaire, 6 départements sont en situation de vulnérabilité modérée (Finistère, Gironde, Vosges) ou élevée (Guyane, Mayotte, Mayenne).

: Quelle est la situation réelle en France, actuellement ? Le reconfinement est-il imminent ???

: Les autorités sanitaires estiment que plusieurs centaines de milliers de Français sont aujourd’hui "guéris" du Covid-19. Mais beaucoup d'entre eux gardent encore des séquelles, parfois sans s’en rendre compte, selon des pneumologues. Ils appellent les anciens malades du coronavirus à établir des bilans pulmonaires, craignant de perdre dans la nature des malades devenus chroniques.

: Le Brésil déplore désormais 82 771 décès liés au Covid-19, après la mort de 1 284 personnes en 24 heures. Il s'agit du deuxième bilan le plus lourd de la maladie dans le monde, après celui des Etats-Unis.

: Le Brésil a enregistré hier une explosion des nouvelles contaminations au Covid-19, avec un chiffre record de 67 860 cas au cours des dernières 24 heures. Plus de 2,23 millions de personnes ont été infectées au total, selon le ministère de la Santé.

• Le Brésil a enregistré hier un record de contaminations au Covid-19 coronavirus en 24 heures, avec 67 860 nouveaux cas. Selon le ministère de la Santé, cela porte le total à plus de 2,23 millions de personnes infectées.



• Le navire humanitaire Ocean Viking, affrété par l'ONG SOS Méditerranée, a été immobilisé hier par les gardes-côtes italiens en raison d'"irrégularités techniques". Le navire fait l'objet d'une mesure de "rétention administrative" jusqu'à ce que ces irrégularités soient corrigées.



• La Chambre des représentants a voté le retrait de "toutes les statues de personnes ayant choisi de servir les Etats confédérés" du Capitole, à Washington. Cette mesure doit encore être approuvée par le Sénat et le président Donald Trump.



• Le Chilien Nicolas Zepeda, soupçonné d'avoir assassiné son ex-petite amie japonaise en France en 2016, doit être extradé aujourd'hui vers Paris. Cela ouvrirait la voie à un éventuel procès dans cette affaire.