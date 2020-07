DIRECT. Coronavirus : la pandémie a tué plus de 80 000 personnes au Brésil

#BRETON #RELANCE "C'est l'Europe qui emprunte et qui va redistribuer cet argent pour ceux qui vont en avoir besoin. Mais ce n'est pas uniquement de l'argent qui va tomber du ciel. C'est également pour accompagner des plans de relance et de modernisation : plus de numérique, plus d'économie verte. Tout cela, on peut maintenant le coordonner puisque chaque Etat membre va nous présenter son propre plan de relance."