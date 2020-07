DIRECT. Coronavirus : "Trop de pays vont dans la mauvaise direction", alerte l'OMS

Ce qu'il faut savoir

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu lundi 13 juillet que le monde n'allait pas revenir à l'"ancienne normalité dans un avenir prévisible. "Le virus reste l'ennemi public numéro un, mais les actions de nombreux gouvernements et personnes ne reflètent pas cela", a-t-il déclaré, ajoutant que "trop de pays vont dans la mauvaise direction".

Plus d'un demi-million de morts dans le monde. Le coronavirus a fait au moins 569 879 morts dans le monde et environ 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec près de 135 400 décès. Suivent le Brésil avec 72 833 morts, le Royaume-Uni (44 830), le Mexique (35 006) et l'Italie (34 967).

Retour aux restrictions sanitaires en Californie. En raison d'une hausse des contaminations, l'Etat américain a ordonné la fermeture des bars et imposé aux restaurants et musées d'arrêter toute activité à l'intérieur. Les églises, salles de sport et salons de coiffure doivent fermer dans les trente comtés les plus touchés par l'épidémie.

Nouvelles restrictions à Hong Kong. Face à la recrudescence des cas, les autorités du territoire ont décidé d'imposer de nouvelles mesures dont l'interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes et l'obligation de porter un masque dans les transports publics. Les bars, les salles de sport et de karaoké, les salons de beauté et les boîtes de nuit, parmi d'autres commerces, devront fermer.

Masques obligatoires dans les commerces britanniques. Au Royaume-Uni, où une deuxième vague de Covid-19 est à craindre pour cet hiver, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les commerces à partir du 24 juillet, sous peine d'une amende de 100 livres sterling (110 euros).