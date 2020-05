DIRECT. Coronavirus : la Corée du Sud enregistre une forte hausse du nombre de cas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: A Dambach, dans le Bas-Rhin, les salariés de l'usine de chaussettes Labonal reprennent le travail aujourd'hui. Notre journaliste Matthieu Mondoloni est sur place.

: Je retiens du confinement qu'il m'aura prodigué moult angoisses et m'aura totalement blasée de notre système politique mondial... Les aspects négatifs de cette période ne manquent pas... Mais concentrons nous sur les aspects positifs, ce n'est pas trop ce dont on entend parler aux infos. Même si le manque de mes proches est très difficile, j'ai pu pendant cette période partager un temps unique avec mon époux et avec moi même. Pas d'horaires de fou pendant deux mois. Prendre le temps d'un café en fin de matinée, petit rituel à désormais délaisser. Nous avons mené une petite vie simple, beaucoup de cuisine, des activités diverses à la maison. Il faudra reprendre une vie normale, mais savoir intégrer tous ces petits moments au quotidien.

: Désolé de dénoter dans tout cet optimisme mais pour nous, parents d’une enfant autiste, ces 55 jours auront été un enfer. S’il vous plaît, respectez les gestes barrières, nous n’aurons pas la force de repartir en confinement.

: Dans les commentaires, vous continuez de nous raconter ce que vous retenez du confinement. Un moment très difficile à vivre pour certains.

: En plus de la généralisation du télétravail, je prie pour une décentralisation massive, voire forcée (sous peine d'amende) des entreprises du tertiaire vers les villes de province et de la campagne. Plus de bureaux rassemblant plus de 100 salariés aux même endroit. Une vie plus seine hors des transports, de la grisaille et des logements hors de prix de Paris et de sa banlieue. Adieu la défense, vive tout le reste. Vive la république, vive leS France(S) ...

: Dans les commentaires, @Stan (Annecy) plaide en faveur d'une décentralisation, afin de permettre aux Français de mieux se répartir sur le territoire et d'éviter que certaines régions, comme l'Ile-de-France, ne concentrent une trop grande partie de l'activité.

: Toute la France n'est pas déconfinée en ce 11 mai. A Mayotte, où le virus circule activement, la population doit rester confinée, pour tenter d'enrayer l'épidémie. La moitié des cas recencés outre-mer l'ont été dans cet île de l'océan Indien. Un point sur la situation sera fait le 14 mai afin d'envisager une date de déconfinement, précise la 1ère.

: Ce matin au départ de la gare de la Plaine-Stade de France, inadmissible la SNCF le premier train à cette gare 6h23 c’est une honte voilà le résultat sur la ligne B du RER





: Dans les commentaires, nous fait également part de son expérience des transports en commun. Sur la photo qu'il ou elle nous a fait parvenir, depuis le RER B, nous constatons que les voyageurs sont bien masqués. En revanche, il y a trop de monde pour respecter les distances de sécurité.

: Retrouvons notre journaliste Elise Lambert. Ce matin, elle est partie à la rencontre des usagers franciliens des transports en commun.

: Un nouvel équilibre familial et plus de temps passé avec les enfants ou à pratiquer la musique. 2 heures de commuting quotidiens qui disparaissent de l’agenda! Le télétravail a du bon, à condition de savoir le gérer. Vivement que la loi oblige les employeurs à faire sauter le carcan de la présence physique au bureau obligatoire!

: Bonjour FI. Des semaines passées je retiens le silence des premiers jours, le soleil éclatant, les oiseaux décalage total avec le flots d'informations catastrophiques journaliers.

: Bonjour, je retiens que finalement c'est passé vite, qu'il a fait beau, que les êtres humains sont capables du pire et parfois irresponsables mais capable du meilleur et que c'est décidé nous partons vivre plus loin encore dans la campagne....

: Sortir du confinement ? Pour eux, il n'en est pas question, en tout cas, pas tout de suite. Heureux, rêveurs, lucides ou inquiets, ils ont vécu sans encombre les règles décrétées à la mi-mars pour juguler l'épidémie de coronavirus. Ou s'y sont ralliés comme un moindre mal, permettant d'éviter de tomber malades. Témoignages.



(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)



: Qu'en est-il des autres mesures du déconfinement ? "Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles", un décret temporaire sera publié au Journal officiel dès aujourd'hui pour les faire appliquer à effet immédiat : il s'agit de la fin des limitations des sorties du domicile, l'obligation du port du masque dans les transports en commun, la réouverture des commerces à condition du respect des gestes barrières et de la distanciation et la limitation à 10 personnes des rassemblements dans les lieux publics.

: Bonjour et Nous avons appris dans la nuit que la loi d'état d'urgence sanitaire, selon laquelle il faut disposer d'une attestation pour effectuer un déplacement à plus de 100 km de son domicile, ne pourra pas entrer en vigueur avant demain. Entre temps, il est donc "fait appel au sens de la responsabilité des Français" pour que ces dispositions "soient respectées", expliquent l'Elysée et Matignon dans un communiqué commun.

: Bonjour, je ne trouve pas sur le site du ministère de l'intérieur la nouvelle autorisation pour se déplacer au-delà de 100 km pour aller voir une personne. Est ce supprimé ? Merci pour votre réponse.

: Bonjour. Je dois me déplacer au au-delà de la limite des 100 km, mais il n'y a toujours pas de nouvelle attestation... comment faire ? Merci

: La loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps pour le déconfinement. Le Conseil constitutionnel ne rendra finalement son avis que lundi sur cette loi d'urgence adoptée samedi par le Parlement. Ce qui repousse à lundi soir, sous réserve de cet aval, l'entrée en vigueur de deux dispositions phares : la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation obligatoire dans les transports en commun.



: Partout en France, nos journalistes nous feront vivre cette journée si particulière. Mon collègue Raphaël Godet est en direct de Mulhouse (Haut-Rhin). Et il tweete, bien sûr !



: Inspirons-nous de nos confrères de La Croix : et vous, qu'est-ce que vous retenez des semaines de confinement qui viennent de s'écouler ? N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires !

: La Croix fait pour sa part le bilan de ces sept semaines de confinement. Le quotidien titre sur "ce que nous retiendrons".







: Deux couleurs, deux ambiances. L'Est Eclair, distribué dans une région "rouge", titre sur un "presque" déconfinement. Les confrères du Midi Libre, en région "verte", poussent en une un cri de soulagement : "Enfin !" "C'est la vie", titre même La Provence.







: "Retour à l'anormal." Libération voit la France en couleur aujourd'hui : le vert des départements où le virus circule peu et où la capacité d'accueil des hôpitaux est correcte, et les rouges, contraints de subir quelques restrictions supplémentaires (les parcs, notamment, resteront fermés et la rentrée des classes décalée). Le quotidien a interrogé les Français, "soulagés mais toujours inquiets."







: Sortir sans attestation ? Revoir ses proches ? Aller au cinéma ? Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? A partir d'aujourd'hui, la vie va peu à peu reprendre son cours, mais de nombreuses restrictions seront encore de mise, pour éviter une seconde vague de contaminations. Pour s'y retrouver, nous avons listé tout ce qu'il sera (ou non) possible de faire. Et pour se faire une toile, il faudra encore patienter.

: Voici notre premier point sur l'actualité déconfinée :



En ce 11 mai, une partie des mesures de confinement en vigueur depuis le 17 mars, sont levées. Nous avons préparé de nombreux articles sur ce qu'il sera possible de faire ou non. Alors que certains Français nous ont confié qu'ils resteraient chez eux, vous pourrez bien sûr suivre cette journée en direct sur franceinfo.



La Gironde et les Landes sont en vigilance rouge pour pluie-inondation. 26 autres départements sont en orange pour pluie-inondation. Enfin, le Tarn-et-Garonne est en vigilance orange pour inondation seulement.



La loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps pour le déconfinement. Le Conseil constitutionnel ne rendra finalement son avis que lundi sur cette loi d'urgence adoptée samedi par le Parlement. Ce qui repousse à lundi soir, sous réserve de cet aval, l'entrée en vigueur de deux dispositions phare : la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation obligatoire dans les transports en commun.



La direction générale de la santé a justement annoncé le plus faible bilan quotidien depuis le 17 mars, avec 70 morts du Covid-19 en vingt-quatre heures, dont 69 à l'hôpital.