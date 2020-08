DIRECT. Coronavirus : l'Allemagne espère commencer la vaccination début 2021, l'Australie veut la rendre obligatoire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le nombre de nouveaux cas de contamination continue d'augmenter en région Paca, avec 1 137 personnes testées positives en une semaine, d'après le bilan de l'Agence régionale de santé. L'ARS a en conséquence demandé aux hôpitaux des Bouches-du-Rhône d'enclencher leur plan blanc. Plus de précisions dans notre article.

: Le chef de l’autorité allemande chargé de la sécurité vaccinale a déclaré que certains groupes de personnes vivant en Allemagne pourraient être vaccinés, sous certaines conditions, contre le Covid-19 dès le début de l'année prochaine.

: Brittany Ferries va réduire ses traversées entre la France et l'Angleterre et procéder à des mesures de chômage partiel, moins d'une semaine après l'annonce d'une quarantaine britannique pour les voyageurs venant de l'Hexagone. La compagnie maritime, dont 85% des passagers sont Britanniques, a enregistré 35 000 annulations ou reports de voyages depuis le week-end dernier.

: La Corée du Sud a fait état de 297 nouvelles infections confirmées au coronavirus, un sixième jour consécutif de hausse. Il s'agit d'un record quotidien depuis début mars, alors qu'un foyer de contamination dans la capitale, Séoul, semble s'aggraver.

: L'Australie devrait rendre obligatoire la vaccination de sa population contre le Covid-19, sauf exemption médicale, estime le Premier ministre australien, Scott Morrison. Le dirigeant conservateur annonce que son pays s'était assuré d'obtenir le vaccin "prometteur" du groupe pharmaceutique AstraZeneca en cours de développement, en ajoutant que l'Australie le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population.

: Le taux d'incidence de cas positifs dépasse le seuil d'alerte dans la Sarthe. L'ARS fait état de 52,5 cas positifs détectés pour 100 000 habitants lors des sept derniers jours. Le seuil d'alerte a été fixé pour cet indicateur à 50 cas pour 100 000 habitants. Plus de précisions dans cet article.

: Un habitant de Montpellier attaque en justice l'arrêté préfectoral sur le port du masque obligatoire en extérieur. Ce père de famille de 50 ans explique que la mesure représente une contrainte financière trop lourde au quotidien. Plus de précisions dans notre article.

Après une mutinerie de militaires qui s'est transformée en coup d'Etat, le président Keïta a annoncé dans la nuit sa démission, la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Les militaires qui ont pris le pouvoir appellent maintenant à une transition politique civile conduisant à des élections. Suivez notre direct.





• Joe Biden a été officiellement investi par les démocrates pour la présidentielle américaine le 3 novembre où il affrontera Donald Trump. Il doit accepter cette nomination jeudi, lors du discours de clôture de la convention qui fera entrer la campagne électorale dans le vif du sujet.





• Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, après sa nette victoire face à Leipzig (3-0). C'est désormais Lyon qui va tenter de relever un immense défi en demi-finale face au Bayern Munich, ce mercredi soir.



• Le port du masque en entreprise sera obligatoire à compter du 1er septembre, sauf dans les bureaux individuels, a annoncé la ministre du Travail, Elisabeth Borne, lors d'une réunion avec les partenaires sociaux

: Les professionnels du monde de la culture sont remontés, alors qu'ils sont reçus à partir d'aujourd'hui par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Toute une série de métiers, connus ou non du grand public, sont aujourd'hui clairement menacés. "Est-ce que je vais encore gagner ma vie là-dedans ?" confie ainsi un DJ à franceinfo.

: L'Argentine a dépassé hier le seuil des 300 000 contaminations au coronavirus et a enregistré 235 nouveaux décès en 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Il s'agit de l'un de ses bilans quotidiens les plus élevés.

: Bonjour. Vous avez raison de vous poser la question des chiffres. D'une manière générale, il vaut mieux éviter de comparer le nombre de nouveaux cas d'un jour sur l'autre, mais plutôt regarder les tendances notamment sur une semaine. Nous vous expliquions dans cet article il y a quelques semaines pourquoi il fallait faire attention en analysant ces chiffres.

: Bonjour, comment se fait-il que l’évolution du nombre de nouveaux cas Covid en France soit en dent de scie ? Est ce que le faible nombre de contaminations de lundi s’explique par la proportion réduite de tests durant le week-end ? Merci et bonne journée :)

: Le Figaro revient sur les nouvelles annonces gouvernementales. Le port du masque devient obligatoire en entreprise le 1er septembre, sauf dans les bureaux individuels.







