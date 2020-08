DIRECT. Coronavirus : aux Etats-Unis, Biden promet une stratégie nationale au "premier jour" de son mandat et tacle la gestion de Trump

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Pour la rentrée scolaire, le maire EELV de Grenoble se dit favorable sur franceinfo à la "gratuité et la fourniture" de "masques recyclables". Eric Piolle redoute "des disparités fortes ou des règles sanitaires qui ne seront pas tenues".

: Après une année fortement perturbée par l'épidémie, les établissements devraient accueillir les élèves dans des conditions proches de la normale en septembre. La distanciation physique, par exemple, ne sera plus obligatoire. Mais le port du masque sera "systématique" au collège et au lycée dans les espaces clos. On vous explique ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire.

: Bonjour @berangere. Attention à ne pas confondre les tests PCR qui cherchent la présence du virus dont je parlais précédemment, avec les tests sérologiques que vous semblez évoquer (dont le but est de repérer des éventuels anticorps pour savoir si vous avez été malade). Dans les deux cas, les laboratoires ne réclament pas d'ordonnance. L'objectif du gouvernement en multipliant les tests PCR est de permettre d'isoler au maximum le virus.

: Bonjour France info, petite question : les nouveaux cas de #coronavirus tiennent ils compte de la présence d'ordonnance de médecin ou de symptômes demandant le test ? Car j'ai l'impression que c'est un peu la mode du "je me fais tester car j'ai été malade il y a quelques mois c’était peut être ça finalement ". J'en ai été témoin mardi au laboratoire. Merci pour votre réponse et bonne journée !

: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



: "En France métropolitaine la dynamique de la transmission en forte croissance reste préoccupante : l'ensemble des indicateurs continue de progresser alors que le niveau de dépistage stagne."

: Les hôpitaux français ont par ailleurs admis 149 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 162 mercredi. Le nombre de patients en réanimation (380) a légèrement augmenté par rapport à la veille (374). Enfin, 30 480 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie (soit 12 décès depuis mercredi).

: Bonjour . Nulle intention de ma part d’entretenir "une psychose", comme vous dites. Nous avons donné hier soir tous les chiffres, comme tous les jours, et nous vous les redonnons bien volontiers. La France a enregistré hier 4 771 nouveaux diagnostics positifs, contre 3 776 mercredi. Il faut mettre ces chiffres en rapport avec le grand nombre de tests effectués par jour (environ 100 000 par jour), mais le pourcentage de tests positifs continue à légèrement augmenter, à 3,3% contre 3,1% mercredi, selon Santé Publique France.

: Pourquoi vous ne donnez pas toutes les infos. Point sur les hospitalisations, sur les décès. Pourquoi entretenir cette psychose ???

: Plus d'une vingtaine de pays ont décidé d'imposer une quarantaine sur leur territoire aux voyageurs provenant de France pour lutter contre le Covid-19. Avec des conditions parfois très strictes. "Le bracelet vous donne un périmètre de quinze mètres. Je ne peux donc pas descendre ma poubelle", témoigne sur franceinfo une mère de famille en quarantaine au Bahrein.

: Entre la liesse et le coronavirus, l'équation est parfois difficile. Pour la finale de Ligue des champions à Paris, le dispositif de sécurité devrait être à la hauteur. Mais "il faut que chacun prenne ses responsabilités, et grandisse un peu. On ne pourra pas être derrière chaque fêtard pour surveiller s'il a son masque", prévient sur franceinfo David Le Bars, le secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale.

: Bonjour Dav. C'est la première fois depuis début mai que la barre des 4 000 nouveaux cas sur 24 heures est franchie. La France a enregistré hier 4 771 nouveaux diagnostics positifs de Covid-19, selon les chiffres de Santé publique France. Au total, 18 638 personnes ont été dépistées positives sur les sept derniers jours.

: bonjour FI et merci pour tout ! 4771 cas en 24h, on n'a pas vu ça depuis quand ? histoire de se faire une idée...

: Bonjour @Pauline. Jean-Michel Blanquer ne s'est pas exprimé hier soir sur ce sujet, mais le ministère des Sports a publié au début de l'été un "guide d'accompagnement de reprise des activités sportives". "Le port du masque n'est pas compatible avec la pratique sportive, selon ce document. Il peut se justifier dans certaines situations (préparation de l'activité notamment) où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement respectées." Pour votre exemple (la danse), le ministère recommande "deux mètres de distance constante entre chaque danseur".





: Bonjour, le port du masque obligatoire au collège et au lycée a été annoncé. Qu'en est il pour les activités sportives en club ? Exemple : un cours de danse collectif ?

: "On ne pourrait pas se permettre d'avoir un message uniquement destiné aux jeunes. Un homme de 60 ans qui reprend le travail en septembre doit être tout autant concerné par notre message qu'un moins de 40 ans", estime de son côté l'entourage du ministre de la Santé Olivier Véran. Toutes les explications sont à retrouver ici.

: Des initiatives émergent, à l'image du partenariat entre l'organisation Santé publique France et les médias Konbini, Brut et Loopsider pour réaliser différentes vidéos adaptées à Facebook. "Le ton du message est particulièrement important pour cette cible, pour ne pas créer de rejet de l'information", explique l'agence, contactée par franceinfo.

: "C'est difficile de leur dire qu'ils sont en danger car ils ne le croient pas." Proportionnellement plus touchés par le Covid-19 durant l'été, les moins de 40 ans ont intégré le fait qu'ils n'avaient que de rares chances de développer une forme grave de la maladie. D'où certains relâchements, et un défi à relever pour les pouvoirs publics en termes de communication.









: "Elle ne va pas être simple cette rentrée", prévient Le Parisien/Aujourd'hui en France, qui revient notamment sur les annonces faites hier soir sur France 2 par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.





: Pour lutter contre les conséquences de la pandémie, le Canada met en place plusieurs mesures sociales d'un coût total estimé à 37 milliards de dollars canadiens (23,6 milliards d'euros) sur un an. Le gouvernement canadien annonce ainsi un prolongement de l'aide aux Canadiens qui ont perdu leur travail durant la pandémie de Covid-19 (une allocation d'environ 2 000 dollars par mois).

: La crise du Covid-19 pourrait entraîner 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté à travers le monde, alerte la Banque mondiale. L'institution estime que "ce nombre pourrait augmenter" si la pandémie s'aggrave ou dure. Cela rend "impératif", pour les créanciers, de réduire la dette des pays pauvres, estime l'institution.

: Le Liban se reconfine aujourd'hui. Le pays est confronté à des taux records de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque double explosion du 4 août. Le confinement décrété par les autorités entre en vigueur pour plus de deux semaines. Il est assorti d'un couvre-feu quotidien de 18 heures à 6 heures.

: Commençons sans plus tarder par un point sur l'actualité :



Joe Biden appelle l'Amérique à tourner la page d'une "époque sombre". Acceptant l'investiture des démocrates, le candidat a promis dans son discours d'effacer la "peur" et les "divisions" du peuple américain.





n avion médicalisé a quitté l'Allemagne ce matin pour aller récupérer Alexeï Navalny dans son hôpital à Omsk, en Sibérie, où l'opposant russe est en réanimation, annoncent des médias allemands. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont dit prêts hier à offrir assistance et asile à ce militant anti-corruption.



Au total, 4 771 nouveaux cas de Covid-19 ont été décomptés en France en 24 heures, annonce la direction générale de la Santé. C'est un nouveau record depuis la levée du confinement.



La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture du bâtiment d'élevage mis en cause par l'association L214 dans une vidéo.