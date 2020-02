DIRECT. Coronavirus : 88 nouveaux cas positifs détectés à bord du "Diamond Princess", le paquebot en quarantaine au Japon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Une phrase du nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, fait beaucoup réagir ce matin. la voici : "La Chine a une capacité de réactivité. Elle a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement très rapidement. Je ne suis pas sûr qu’il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts".

: Le risque de pandémie du coronavirus Covid-19 est-il réel ? "C'est à la fois une hypothèse de travail et que nous considérons comme un risque crédible", a indiqué le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France Inter.

: La Chine a annoncé une exemption de droits de douane punitifs qu'elle imposait dans le cadre de sa guerre commerciale avec les Etats-Unis sur certains équipements médicaux américains importés, afin de mieux contrer l'actuelle épidémie de pneumonie virale.

: Le directeur de l'un des principaux hôpitaux de Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclarée en décembre dernier l'épidémie du coronavirus Covid-19, est mort ce mardi, a rapporté la télévision publique chinoise.

: Il est 8 heures. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité du jour :



• Sur les douze cas confirmés d'infection par le nouveau coronavirus en France, six personnes sont toujours hospitalisées ce soir, a indiqué le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Selon un dernier bilan officiel des autorités chinoises, l'épidémie a fait plus de 1 800 morts en Chine.





• Le Russe Piotr Pavlenski et sa compagne, Alexandra de Taddeo, vont être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui et risquent une mise en examen, dans le cadre de l'affaire Griveaux.





Après l’hémicycle hier, le projet de réforme des retraites est discuté à partir d'aujourd'hui lors d'une conférence de financement. Elle est chargée de ramener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027.



Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée à Mulhouse pour annoncer de premières mesures de lutte contre le "séparatisme islamiste", un dossier politiquement sensible à l'approche des élections municipales.

: Les journalistes de France Télévisions Arnauld Miguet et Gaël Caron vous emmènent dans l'un des hôpitaux de la ville de Wuhan. Reportage exceptionnel.





: Les pharmacies mondiales pourraient faire face à une pénurie d'antibiotiques et d'autres médicaments si les problèmes d'approvisionnement engendrés par l'épidémie du nouveau coronavirus apparue en Chine ne sont pas résolus rapidement, selon la chambre de commerce européenne en Chine.

